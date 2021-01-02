Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarının değişmesi, turizme katlı sağlayacak
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Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarının değişmesi, turizme katlı sağlayacak

02.01.2021 09:54 | Son Güncelleme: 02.01.2021 09:58
Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarının değişmesi, turizme katlı sağlayacak

AKSARAY, Konya ve Ankara sınırları içinde yer alan Tuz Gölü'nün Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları değişti.

AKSARAY, Konya ve Ankara sınırları içinde yer alan Tuz Gölü'nün Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları değişti. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, sınırlarının değişmesinin turizme katkı sağlayacağını belirterek, "Bu bölgelere daha fazla turistin gelmesi ve turizmle ilgili daha fazla yapılaşma ile bölgenin ve çevresine güzel hizmetler vermeye vesile olacaktır" dedi. 

Türkiye'nin en büyük ikinci gölü, dünyanın ise en tuzlu ikinci gölü olan Tuz Gölü'nün Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları, geçen yıl kasım ayında Cumhurbaşkanı kararıyla değişti. Değişiklik, Resmi Gazetede yayımlandı. 

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, koruma bölgesi sınırlarının değişmesinin imarla ilgili sorunu ortadan kaldıracağını belirtti. Dinçer, "Geçtiğimiz günlerde Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne ait sınır değişikliği gerçekleşti. Bu değişiklik şehrimizin imar sınırları lehine gerçekleşti. Artık o bölgelerle ilgili imar planlamalarıyla şehrimizin gelişmesi ve o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın imarla ilgili sorunlarının çözüme kavuşması anlamanı taşıyor" dedi.'TURİZME KATKI SAĞLAYACAK'25 yıldır süren bir sorunun değişiklikle giderildiğini ifade eden Dinçer, "Aksaray için yaklaşık 25 yıldır sorun teşkil eden ve çözülmemiş kronik sorunlarından bir tanesi olan, Özel Çevre Koruma sınır sorunu, bu değişiklikle çözülmüş oldu. Bundan sonra inşallah bölgenin yeninden planlaması suretiyle şehrimiz de imar ve planlama anlamında bir rahatlık olacak" diye konuştu.

Sınır değişiminin turizme de katkı sağlayacağını belirten Dinçer, "Özel Çevre Koruma özelliği taşımayan 20 bin dönüm alanın çıkarılması bölgeyi rahatlatacaktır. Bölgenin endemik ve flora yapısı var. Bununla birlikte Aksaray'ın meşhur flamingo türlerinin olduğu bir bölgeyi oluşturmakta. Bu bölgelere daha fazla turistin gelmesi ve turizmle ilgili daha fazla yapılaşma ile bölgenin ve çevresine güzel hizmetler vermeye vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarının değişmesi, turizme katlı sağlayacak
Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarının değişmesi, turizme katlı sağlayacak
Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarının değişmesi, turizme katlı sağlayacak
Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarının değişmesi, turizme katlı sağlayacak
Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarının değişmesi, turizme katlı sağlayacak
Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarının değişmesi, turizme katlı sağlayacak
Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarının değişmesi, turizme katlı sağlayacak
Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarının değişmesi, turizme katlı sağlayacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ Hilmi Yol

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