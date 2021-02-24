Tuvana Türkay, müziğin dâhisinden tam puan aldı!

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, müzikteki başarısının tesadüf olmadığını ortaya koydu! Oyunculuktaki başarısını bir süre önce müziğe taşıyan Türkay, üçüncü single çalışmasını bitirdi. Ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu ile birlikte stüdyoya girerek şarkısını hazırlayan güzel oyuncunun yeni teklisi DMC etiketiyle müzikseverle buluşacak. Sözleri ve müziği Tuvana Türkay'a ait olan şarkının stüdyo çalışmaları pandemi yüzünden gecikmişti.

MÜZİĞE AĞIRLIK VERECEK

Daha önce iki single çıkaran, sesi ve şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Türkay'ın yeni şarkısı, müziğin dahi ismi Ozan Çolakoğlu tarafından tam not aldı. Yakında klibi çekilecek şarkısı için çok heyecanlı olan güzel oyuncunun, bundan sonra müziğe daha fazla yoğunlaşarak daha fazla şarkı üreteceği de gelen bilgiler arasında...

Kendi saç markasını kurdu

Başak Dizer ile birlikte kurduğu styling ofisi Room'un başarısının ardından kendi mayo markası Direct Message'ı yaratan Deniz Marşan, şimdi de kozmetik sektörüne el attı.

Yine Direct Message adı altında saç bakım markasını kuran Marşan, kendi olumsuz tecrübelerinden yola çıkmış. Üç yıl önce saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan, sonra da bir daha eskisi gibi uzatamamaktan şikayet eden cemiyetin ünlü ismi, bunun üzerine "I'm Magic" adlı saç maskesini yaratmış. 1 yıllık çalışmanın sonucu ortaya üç ürün çıkartan Marşan, Instagram'da yaptığı paylaşımla, "Bana iyi geldiğini düşündüğüm şeyi başkalarıyla da paylaşmaya karar verdim" dedi.

Almanya'daki hukuk mücadelesi sürüyor

Almanya merkezli dünya kozmetik devi LR Health ve Beauty'nin bir dönem CEO'luğunu yapan İlhan Doğan ile önceki gün Nişantaşı'nda karşılaştım. Almanya'da yapılan bir ırkçı saldırı sonrası evine astığı dev Türk bayrağı nedeniyle hedef gösterildiğini söyleyen Doğan, "Almanya'da Türk olmanın bedelini ağır ödedim" dedi. Patronları tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldığını söyleyen iş insanı, bunun üzerine Türkiye'ye dönmeye karar vermiş.

Türkiye'ye kesin dönüş yaparak iş hayatını burada sürdüren İlhan Bey, "Hala LR yöneticilerinin çirkin ithamları nedeniyle hukuki mücadelemi sürdürüyorum" diye konuştu. İlhan Doğan'ın Almanya'da yaşadıkları film gibi gerçekten, ben de kendisine tekrar geçmiş olsun diyorum. Umarım hukuk mücadelesini tez zamanda kazanır...

Dijital dünyanın yeni yıldızı

Cemiyetin ünlü ismi Nazlı Kayı, sosyal medyanın da gözdelerinden olmayı sürdürüyor. Marka işbirliklerine bir yenisini daha ekleyen Kayı, Pantene'in sarı saçlar için üretilen yeni serisi Hair Biology'nin dijital marka yüzü oldu.

Tebrik etmek için aradığım Nazlı Hanım, yıllardır kendisinin de saçlarını sarıya boyadığını, o yüzden kadınların beklentilerini bildiğini söyleyerek, işbirliğinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Nazlı Kayı, aralık ayında genç iş insanı Hacı Sabancı ile nişanlanarak evliliğe ilk adımı atmıştı. Instagram'da 210 bin takipçisi olan Kayı'ya en büyük desteği de nişanlısı veriyor. Hacı Sabancı, nişanlısının her postunun altına kalp emojisi koyarak, aşkını her fırsatta dile getiriyor.

Kaynak: Hürriyet