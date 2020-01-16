: Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı

16.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:36

Torbalı Devlet Hastanesi'nin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği ölü olarak bulunan kişinin A.K. (19) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan A.K., hijyenik olmayan ortamda doğum yaptığı için tedbir amaçlı Torbalı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

BEBEĞİ TEMİZLİK GÖREVLİLERİ BULDU

Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki kadınlar tuvaletinde, dün saat 12.30 sıralarında, temizlik görevlileri tarafından ölü bebek bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cinsiyeti kız olan, göbek bağının üzerinde olmasından yeni dünyaya geldiği değerlendirilen bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DOĞUM YAPAN KİŞİ KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Polis, olayın ardından hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, hastanenin tuvaletinde doğum yapan kişinin A.K. olduğu saptandı. A.K., aynı gün akşam saatlerinde Torbalı'daki evinde gözaltına alındı. Nişanlı olduğu öğrenilen A.K., hijyenik olmayan ortamda doğum yaptığı için tedbir amacıyla Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. A.K.'nin tedavisinin ardından ifadesine başvurulup, adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Bebeğin ölü mü doğduğu, yoksa doğduktan sonra mı yaşamını yitirdiği ise otopsi raporundan sonra netlik kazanacak.

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