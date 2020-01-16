Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı
İzmir'in Torbalı ilçesindeki devlet hastanesinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği ölü bulunan 19 yaşındaki kadın gözaltına alındı. Şüpheli hijyenik olmayan ortamda doğum yaptığı için tedbir amaçlı Torbalı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Torbalı Devlet Hastanesi'nin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği ölü olarak bulunan kişinin A.K. (19) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan A.K., hijyenik olmayan ortamda doğum yaptığı için tedbir amaçlı Torbalı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
BEBEĞİ TEMİZLİK GÖREVLİLERİ BULDU
Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki kadınlar tuvaletinde, dün saat 12.30 sıralarında, temizlik görevlileri tarafından ölü bebek bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cinsiyeti kız olan, göbek bağının üzerinde olmasından yeni dünyaya geldiği değerlendirilen bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
DOĞUM YAPAN KİŞİ KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ
Polis, olayın ardından hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, hastanenin tuvaletinde doğum yapan kişinin A.K. olduğu saptandı. A.K., aynı gün akşam saatlerinde Torbalı'daki evinde gözaltına alındı. Nişanlı olduğu öğrenilen A.K., hijyenik olmayan ortamda doğum yaptığı için tedbir amacıyla Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. A.K.'nin tedavisinin ardından ifadesine başvurulup, adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Bebeğin ölü mü doğduğu, yoksa doğduktan sonra mı yaşamını yitirdiği ise otopsi raporundan sonra netlik kazanacak.
Haber Videosu: Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı
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eger suclu ise katli gerekir adalet işte o zaman adalet olacaktırCevap Yaz Yayından Kaldır
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senin zevkinin günahını tuvaletde öldürdün, kurtuldun mu yoksa biraz daha mı battın bataklığa. CaniiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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çok yazık evlat bebek katili anne yuhh sanaCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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bu ana olamaz benceye bir katil, kendi zevkinin günahını öldürdüğünü sanıyor, ancak o ölen bebeğe sorsak onun günahı neki katleti annesi. wahh yazık. !!!Cevap Yaz Yayından Kaldır