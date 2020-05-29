Tütüncü yapımı tamamlanan cemevini inceledi Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sözünü verdiği tarihten bir buçuk ay önce tamamlanan Pir Sultan Abdal Cemevi'nde incelemelerde bulundu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sözünü verdiği tarihten bir buçuk ay önce tamamlanan Pir Sultan Abdal Cemevi'nde incelemelerde bulundu. Projesiyle Türkiye'ye örnek bir cemevini Altınova'ya inşa ettiklerini belirten Başkan Tütüncü, "Cami de bizim, Cemevi de bizim. Bütün canlar bizim, bütün gönüller bizim." dedi.

Kepez Belediyesi'nin Altınova Orta Mahallede tefrişatı da dahil olmak üzere anahtar teslimi yapımını üstlendiği Pir Sultan Abdal Cemevi açılış için gün sayıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, vaat ettiği tarihten 1,5 ay önce tamamlanan Pir Sultan Abdal Cemevi'nde incelemelerde bulundu. Açılış için gün sayan cemevinde incelemelerde bulunan Başkan Tütüncü'ye, Pir Sultan Abdal Derneği Altınova Şubesi Başkanı Adnan Arslan eşlik etti. Başkan Tütüncü, cemevini alevi hemşerilerinin beklentilerine göre şekillendirdiklerini söyledi.

Hepimiz bu güzel ülkenin renkleriyiz

Türkiye'deki birçok belediyenin model alacağı bir cemevi oluşturduklarını belirten Tütüncü, "Cami de bizim, cemevi de bizim. Bütün canlar bizim, bütün gönüller bizim. Hepimiz bu güzel ülkenin vatandaşlarıyız. Hepimiz bu güzel ülkenin renkleriyiz. Biz bu inançtayız. Alevi hemşehrilerimize sözümüz vardı. Güzel bir cemevini onlara kazandıracaktık. İçinde bulunduğumuz Pir Sultan Abdal Cemevi, Türkiye'de projesiyle de örnek bir cemevi olarak anılacak. Pir Sultan Abdal Cemevi'ni Alevi hemşehrilerimize verdiğimiz sözden yaklaşık 1,5 önce tamamladık. Şimdi burada alevi hemşehrilerimiz hem nezih bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirecekler, hem de çeşitli aktivitelerle sosyalleşebilecekler. Altınova'daki Pir Sultan Abdal Cemevi bütün hemşehrilerimize Antalyamıza, Kepezimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi. Cemevi ziyaretinde Başkan Tütüncü'ye eşlik eden Pir Sultan Abdal Derneği Altınova Şubesi Başkanı Adnan Arslan da emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Tütüncü'nün gayretleriyle hayallerinin gerçekleştiğinin altını çizen Arslan, mülkiyet sorunlarına rağmen belediyenin gayret ve azmiyle sorunların çözüldüğünü söyledi.

Cemevinde neler var?

Pir Sultan Abdal Cemevi, Orta Mahalle'de, Kale Sokak ile Şelale Sokak arasında 6 bin m2 alana inşa edildi. Pir Sultan Abdal Cemevi'nin 1400 m2 kapalı alanı, 300 m2 de yarı açık alanı bulunuyor. Bina yüksekliği tek kat olan cemevinde; 235 m2 cem odası, dede odası, yemekhane, cenaze namazı yeri, başkan odası, gençlik odası, Tahtacılar Derneği'nin odası ile idare ve teknik ofisler yer alıyor. Oturma alanlarının da bulunacağı ve peyzaj düzenlemesinin yapılacağı 300 m2 yarı açık alan da ise cenaze yıkama bölümü hizmet verecek. Pir Sultan Abdal Cemevi'nin çevresinde bina ile bütünleşecek şekilde 4 bin m2 yeşil alan düzenlemesi yapılacak. Çeşitli türde çiçek ve ağaç fidanlarının dikileceği Pir Sultan Abdal Parkı'nda ahşap oturma alanları oluşturulacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA