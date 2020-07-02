Tütüncü: "Talimatı vatandaştan alırız"
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Tütüncü: "Talimatı vatandaştan alırız"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Masa Dağı'nda 5 mahalleyi kapsayan ve parselasyon uygulaması tamamlanan imar revizyonunu, bölge sakinlerinin talebi üzerine şehrin ortak aklıyla yaptıklarını belirterek, "Biz talimatı vatandaştan alırız.

Tütüncü:
02.07.2020 17:19 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:23

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Masa Dağı'nda 5 mahalleyi kapsayan ve parselasyon uygulaması tamamlanan imar revizyonunu, bölge sakinlerinin talebi üzerine şehrin ortak aklıyla yaptıklarını belirterek, "Biz talimatı vatandaştan alırız. Biz, bölgede ticari kaygılar güdenlerden talimat alacak değiliz" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kazım Karabekir, Yavuz Selim, Çankaya, Barış ile Esentepe mahallelerinde 3 bine yakın tapu sahibini ilgilendiren imar revizyonuyla ilgili meclisi ve ilçe sakinlerini bilgilendirdi. Sosyal mesafe kuralı gereği vatandaşların alınamadığı meclis toplantısı, şeffaflık gereği, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Yine belediye bahçesine dev bir ekran kuruldu.

Gündem dışı söz alan Tütüncü, Barış, Çankaya, Esentepe, Kazım Karabekir ve Yavuz Selim mahallelerini ilgilendiren imar planının, imar uygulamasının 1 Haziran'da başlayan askı süresinin 1 Temmuz'da tamamlandığını hatırlattı.

"İmar revizyonu talebi mahallelilerden geldi"

Tütüncü, askı sürecinde Kepez Belediyesi'nin planla ilgili verdiği sözleri yerine getirmediğine yönelik iddiaların gündeme getirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Barış, Çankaya, Esentepe, Kazım Karabekir ve Yavuz Selim Mahalle Muhtarlarımız, bölgede kentsel dönüşüm yapılmasını talep ettiler. İdare olarak bu talebin değerlendirilebilir olduğunu öngördük ve bir öneri imar planı revizyonu çalışması başlattık.

Planlama ile küçük olan parsellerin büyütülmesi dolayısı ile aradaki sokak dediğiniz küçük yolların ortadan kaldırılması ve böylelikle donatı alanlarının üretilmesi ve bu üretilen donatı alanlarının da emsal ve inşaat yoğunluğu olarak bölgedeki hemşehrilerimize verilmesini amaçladık. Yalnız burada da çok dikkat edilmesi lazım gelen bir nokta vardı. Hemşerilerimiz, belediyenin verebileceği inşaat yoğunluğunun maksimumunu almak istiyoruz, dediler. Mevcut imar yasaları karşısında herhangi bir iptal ile karşılaşmayacak biçimde bölgede bir imar planı yapmanın doğru olduğuna inandık ve bu planı yaptık. Kepez Belediye Meclisi olarak yekvücut olursak, birlik ve beraberlik içerisinde bu işi çözebilirsek, çok kısa zamanda dedikodulara mahal vermeden imar planını yapabileceğimizi düşündük"

"Nimete ortak olsunlar istedik"

Dönemin ilçe başkanları ve meclis üyeleriyle imar planıyla revizyonuyla ilgili toplantılar yaptıklarını kaydeden Tütüncü, "Beş mahallemizde yıllarca o bölgenin kahrını çekmiş hemşehirlerimiz var. Çileye ortak olanlar şimdi nimete ortak olsunlar istedik. Üç ilçe başkanımızla ve parti grup sözcülerimizle planlamayı 5 mahallemizde halk toplantılarıyla anlattık. Mahalle sakinlerine, şunu söyledik: Dedik ki, biz sizin talebinizle, size verebileceğimizin maksimum emsali ve kat artışını verdik. Yarın, öteki gün herhangi bir şekilde plan iptali davası ile de iptal edilmeyecek bir plan hazırladık. Bölgede imar revizyonuyla ilgili bir referandum yaptık. Referandumda vatandaşlarımızın plan önerisi kabul etmelerinden sonra ilgili planın meclis sürecini başlattık" diye konuştu.

"Vaatlerimizden 1 mil sapmadık"

İmar planı revizyonuyla ilgili 10 sorudan oluşan bir broşür hazırladıklarını anımsatan Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her üç ilçe başkanımız ve meclis üyelerimizle mahallelere gittiğimizde broşürü mahalle sakinlerimize takdim ettik. Bu broşür, bu uzun yolculukta bizim adeta yol haritamız olacak, dedik. İdare olarak bu yol haritasından asla ve asla sapmayacağımızı ifade ettik. Mahallelerimizde yaptığımız konuşmalarda bu broşürleri mutlaka saklayın, günün birinde bir olumsuzluk yaşanırsa bu broşürle bizden hesap sorun, dedik.

Bugün iftihar ettiğim bir husus var. Bugün, bu broşürden 1 milim bile sapma göstermeyen bir Kepez Belediyesi ve bir Kepez Belediye Meclisi var. Broşürde neler vaat ettik? Eski planda 0.60 olan emsali 0.80'e çıkaracağız, demiştik. Eski planda 2 olan kat adetini 5'e çıkaracağımızı vaat etmiştik. Parsel büyüklükleri 5 bin metrekareden büyük olursa ilave yüzde 5, parsel büyüklüğü 10 bin metrekareyi geçerse ilave yüzde 10 emsal artışı yapacağımızı söz vermiştik. Öneri planda belediyemize ait alanların muhafaza edileceğini ama ihdas yoluyla belediyeye gelir getirmeyi hedefleyen 1 metrekare bile yerin çıkarılmayacağını söyledik. Bugün yine bu noktadayız"

"Tek önceliğimiz vatandaşımızın refaha kavuşması"

Başkan Tütüncü, Masa Dağı'nda 5 mahalleyi kapsayan imar revizyonunu, bölge sakinlerinin isteği üzerine yaptıklarını vurgulayarak, "Planlamayı biz yapalım, demedik. Bu planı, mahallelerimizden gelen talepler üzerine yaptık. Biz talimatı vatandaştan alırız. Çünkü başkaları da burada bize talimat vermek istiyor. Biz başkalarının, birtakım sermaye gruplarının, sözüm ona oralarda ticari kaygılar güdenlerin dümen suyuna girecek, onlardan talimat alacak değiliz. Bu sermaye gruplarını meclis üyelerimiz, ilçe başkanlarımız çok iyi biliyorlar. Biz vatandaştan talimat alıyoruz. Biz burada vatandaşın isteği doğrultusunda adım atıyoruz. Kepez Belediye Meclisi bütün bu kararları alırken, idaremiz bütün bu işlemleri yaparken tek önceliği vardır o da o bölgenin yıllardır kahrını çeken vatandaşların refaha kavuşmasıdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Tütüncü, 11 Haziran belediye önünde küçük bir topluluğun planlamaya yönelik yaptığı açıklamaya da değinerek, "Demokrasilerde herkes düşüncesini söylemeli dedik ve gelen vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Belediye önünde açıklama yapanların talebinin özünde 75 bin metrekare parsel isteği vardı. 75 bin metrekare parsel isteyenler aslında 3 kişi. 75 bin metrekare parsel, izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davasına neden olabileceğini kendilerine ifade ettik" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manşet

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