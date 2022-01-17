Tutuklu iş insanı Sezgin Baran Korkmaz için iade bilmecesi! Son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı verecek

Avusturya'da tutuklu bulunan Türk iş insanı Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD tarafından yapılan iade başvurusu kabul edildi. Türkiye için de iade kararı bulunan Korkmaz'ın Türkiye'ye mi yoksa ABD'ye mi iade edileceği önümüzdeki günlerde Avusturya Adalet Bakanlığı tarafından verilecek karardan sonra belli olacak.

Türkiye'de ve ABD'de hakkında yakalama kararı bulunan tutuklu iş insanı Sezgin Baran Korkmaz hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Kara para aklamak suçundan ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine ilişkin talep, olumlu karşılandı. Ancak Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceği belli değil.

KANUNLARA UYGUN GÖRÜLDÜ

Deutsche Welle Türkçe'den Eray Görgülü'nün haberine göre, mahkeme, ABD'nin iade talebini de Avusturya Suçluların İadesi Kanunu'na uygun olduğu görüşüyle kabul etti.

ÜLKEMİZ İÇİN DE İADE KARARI VAR

Türkiye'nin de Korkmaz'ın iade edilmesine ilişkin talebini Avusturya Wels Mahkemesi kabul etmişti. Bu durumda Sezgin Baran Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceğine Avusturya Adalet Bakanlığı karar verecek. Son kararın, Şubat ayının ilk haftasında verilmesi bekleniyor.

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