Tutuklanan Prof. Dr. Türk: Hiçbir hasta ve yakınından para almadım - Haberler
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Tutuklanan Prof. Dr. Türk: Hiçbir hasta ve yakınından para almadım

Demirören Haber Ajansı / Halil Özçoban - Haberler | Güncel
Tutuklanan Prof. Dr. Türk: Hiçbir hasta ve yakınından para almadım

BURSA'da, ameliyat olacak hastasından 15 bin lira aldığı iddiasıyla tutuklanan Prof. Dr. Tamer Türk'ün (53), savcılıkta verdiği ifadede, "29 yıllık hekimim. Birçok ameliyat gerçekleştirdim. Hiçbir hasta ve yakınından para almadım" dediği öğrenildi.

BURSA (DHA) - BURSA'da, ameliyat olacak hastasından 15 bin lira aldığı iddiasıyla tutuklanan Prof. Dr. Tamer Türk'ün (53), savcılıkta verdiği ifadede, "29 yıllık hekimim. Birçok ameliyat gerçekleştirdim. Hiçbir hasta ve yakınından para almadım" dediği öğrenildi.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı, bir hasta yakınının şikayeti üzerine, Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli olan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Tamer Türk hakkında soruşturma başlattı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, paraların seri numarasını aldı. Ekipler, paraları alan doktoru suçüstü yakaladı, Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgusu sonras Prof. Dr. Türk, dün 'İrtikap' suçundan adliyeye sevk edildi. Türk, çıkarıldığı 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, tutuklandı.Prof. Dr.Tamer Türk'ün, savcılıkta verdiği ifadesinde, yöneltilen suçlamayı  kabul etmeyip, "Ben 29 yıllık hekimim. Birçok ameliyat gerçekleştirdim. Hiçbir hasta ve yakınından para almadım. Asılsız olan iddiaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.


Tutuklanan Prof. Dr. Türk: Hiçbir hasta ve yakınından para almadım

Tutuklanan Prof. Dr. Türk: Hiçbir hasta ve yakınından para almadım

Demirören Haber Ajansı / Halil Özçoban - Son Dakika Haberleri
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