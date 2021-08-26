TUTAP Temsilcisi Demir'den Başkan Ünal'a ziyaret
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TUTAP Temsilcisi Demir'den Başkan Ünal'a ziyaret

TUTAP Temsilcisi Demir'den Başkan Ünal'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP) Karabük il temsilcisi Kerem Demir, MÜSİAD Karabük Şube Başkanlığına seçilen Cengiz Ünal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP) Karabük il temsilcisi Kerem Demir, MÜSİAD Karabük Şube Başkanlığına seçilen Cengiz Ünal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

TUTAP Karabük Temsilcisi Kerem Demir, geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede MÜSİAD Karabük Şube Başkanlığı görevine seçilen Cengiz Ünal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tebriklerini ileterek çalışmalarında kolaylıklar dileyen Demir, "Bugün Cengiz Bey'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Sağ olsunlar bizleri misafir ettiler. Kendileri zaten bizim kültür elçimizdir. Geçtiğimiz ay Ankara'da genel merkezimizde Başkanımız Fikret Yıldız tarafından 'kültür elçisi' beratı takdim edilen, Karabük adına yaptığımız projelerde bizlerin yanında olan başkanımıza üstlenmiş olduğu yeni görevinde başarılar diliyoruz" dedi.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünal Demir'e teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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