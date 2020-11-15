Tut Elimi Derneği, Afrika'daki çalışmalarına devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tut Elimi Derneği, Afrika'daki çalışmalarına devam ediyor

15.11.2020 00:14 | Son Güncelleme: 15.11.2020 00:18

Tut Elimi Derneği, Afrika'daki çalışmalarına devam ediyor Tut Elimi Derneği Afrika'daki insani yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tut Elimi Derneği, Afrika'daki çalışmalarına devam ediyor

ÇAD - Tut Elimi Derneği Afrika'daki insani yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Merkezi İsviçre'de bulunan Tut Elimi Derneği, Orta Afrika ülkelerinden Çad'ın Kanem Bölgesindeki Mao iline bağlı köylerde 25 adet su kuyusu açılışı gerçekleştirdi. Dernek, program dahilinde Darül Erkan Külliyesi ve Kız Yetimhanesini ziyaret ederek, yetimhanenin mutfak ihtiyaçlarına katkıda bulundu. Çocuklara çikolata, şekerleme ikram edildi.

Dernek gönüllülerinden Turgut Tunç yaptığı açıklamada, "Osmanlı'nın 1846 yılında gönderdiği askerlerin torunlarından Vidad ve Yeğeni Abdullah ile görüşme fırsatı bulduk. İhtiyaçlarını not aldık" dedi.

Bölgede, sadaka, adak kesimi ve Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapan Dernek yetkilileri, programın son günlerinde Türkiye Maarif Vakfı okullarını ziyaret ederek, Türkiye Maarif Vakfı Çad Koordinatörü İbrahim Duman'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Son olarak sel felaketine maruz kalan başkent çevresinde çadır kentlere geçen bölge halkını ziyaret eden dernek yetkilileri, acil ihtiyaç listesi oluşturma çalışmalarına başladı.

3 bin kadar derme çatma yerlerde kalan halkın, temiz su, gıda, hijyen malzemesi, battaniye, mutfak malzemesi gibi acil ihtiyaçlarının listesini oluşturmak üzere diğer derneklerle görüş alışverişinde bulunuldu.

Tut Elimi Derneği, Afrika'daki çalışmalarına devam ediyor
Tut Elimi Derneği, Afrika'daki çalışmalarına devam ediyor
Tut Elimi Derneği, Afrika'daki çalışmalarına devam ediyor
Tut Elimi Derneği, Afrika'daki çalışmalarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor
Nazilli Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor
Nazilli Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor
Tut taş evlerde çalışma başladı
Tut taş evlerde çalışma başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Haydar Akar Kamala Harris Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Didem Soydan Burcu Esmersoy
Spor Samatta Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Rıza Çalımbay
Daha Fazla Medya Çocuk Bursa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tut Elimi Derneği, Afrika'daki çalışmalarına devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 00:18:34. #1.14#
title