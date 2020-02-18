TÜSEB'in Yapay Zeka Araştırma Proje destekleri açıklandı
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TÜSEB'in Yapay Zeka Araştırma Proje destekleri açıklandı

TÜSEB'in ülkemizin sağlık ekosisteminin gelişimine önemli katkılar sağlayacak olan proje desteklerine biyoinformatik ve yapay zeka alanlarındaki projeleri de eklendi.

18.02.2020 10:35 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:35
TÜSEB'in Yapay Zeka Araştırma Proje destekleri açıklandı

TÜSEB'in ülkemizin sağlık ekosisteminin gelişimine önemli katkılar sağlayacak olan proje desteklerine biyoinformatik ve yapay zeka alanlarındaki projeleri de eklendi.


TÜSEB tarafından yapılan yazılı açıklamada, hastalıkların tanı, takip ve tedavisine yönelik yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesinin amaçlandığı "TÜSEB 2019-TA-01 Sistem Biyolojisi ve Biyoinformatik Stratejik Ar-Ge Proje" çağrısına yapılan başvuruların değerlendirilmesi sürecinin tamamlandığı ifade edildi.


Desteklemesine karar verilen Sistem Biyolojisi ve Biyoinformatik Stratejik Ar-Ge Projelerinde, yakın zamanda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın talimatı doğrultusunda TÜSEB çatısı altında kurulan Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü'nün vizyonuna uygun biçimde makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi yeni nesil yapay zeka ve veri bilimi teknolojileri geliştirilecek ve uygulanacak.


Yapılan açıklamada, 20 farklı üniversiteden toplam 30 araştırma grubunun projelerinin desteklenmesine karar verildiği belirtildi. Bu projeler aracılığı ile farklı biyolojik seviyelerden yeni nesil teknolojiler ile üretilen yüksek boyutlu biyolojik verilerin sistem biyolojisi ve biyoinformatik yaklaşımları ile analiz edileceği vurgulandı. TÜSEB'in söz konusu projelerinde hastalıkların tanı, takip ve tedavisine yönelik çok daha hızlı, düşük maliyetli ve daha etkin stratejilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.


İşte desteklenmesine karar verilen araştırma grupları ve üniversiteler ise şöyle:


"Abdullah Karaer - İnönü Üniversitesi


Bala Gür Dedeoğlu - Ankara Üniversitesi


Berat Doğan - İnönü Üniversitesi


Berna Tan - Medeniyet Üniversitesi


Beste Turanlı - İstanbul Medeniyet Üniversitesi


Çiğdem Erol - İstanbul Üniversitesi


Elif Pala - SANKO Üniversitesi


Emre Keskin - Ankara Üniversitesi


Esra Göv - Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi


F. Erdoğan Sevilgen- Phi Tech Biyobilişim


Gökhan Yıldız - Karadeniz Teknik Üniversitesi


Görkem Tuncay - İnönü Üniversitesi


Hilal Kazan - Antalya Bilim Üniversitesi


İ. Emrah Nikerel - Yeditepe Üniversitesi


M. Şerif Aydın - İstanbul Medipol Üniversitesi


M. Erkan Karabekmez - İstanbul Medeniyet Üniversitesi


M. Yüsra Doğan - İstanbul Medipol Üniversitesi


Ogün Adebali - Sabancı Üniversitesi


Özlem Ateş Duru - Nişantaşı Üniversitesi


Özlen Konu Karakayalı - İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi


Öznur Taştan Okan - Sabancı Üniversitesi


Pınar Pir - Gebze Teknik Üniversitesi


Safiah Olabi - Gaziantep Üniversitesi


Stuart James Lucas - Sabancı Üniversitesi


Şefika Kutlu Ülgen - Boğaziçi Üniversitesi


Tuğba Süzek- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi


Tunahan Çakır- Gebze Teknik Üniversitesi


Tunca Doğan- Hacettepe Üniversitesi


Turan Demircan- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi


Zerrin Işık- Dokuz Eylül Üniversitesi" - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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