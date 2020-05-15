Tuşba Belediyesi yıllardır yaşanan altyapı sorununu giderdi
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Tuşba Belediyesi yıllardır yaşanan altyapı sorununu giderdi

Van'ın Tuşba Belediyesi, Altıntepe Mahallesi'nde her yağmur yağdığında ve ilkbaharda karlar eridiğinde altyapı eksikliğinden kaynaklı oluşan su birikintisi sorununu bin 500 metre drenaj hattı döşeyerek tamamen ortadan kaldırdı.

Tuşba Belediyesi yıllardır yaşanan altyapı sorununu giderdi
15.05.2020 12:17 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:17

Van'ın Tuşba Belediyesi, Altıntepe Mahallesi'nde her yağmur yağdığında ve ilkbaharda karlar eridiğinde altyapı eksikliğinden kaynaklı oluşan su birikintisi sorununu bin 500 metre drenaj hattı döşeyerek tamamen ortadan kaldırdı.

Tuşba ilçesinin son yıllarda hızla göç almasıyla birlikte hem kaçak ve çarpık yapılaşma hem de altyapı eksikliği gibi bazı sorunları da beraberinde getirdi. 1990'lı yılların başında birçok altyapı eksikliği olmasına rağmen gerek çevre illerde ve gerekse köylerde gelen göç ile kurulan Altıntepe Mahallesi Can Sokak'ta her yağmur yağdığında ve ilkbaharda karların erimesiyle meydana gelen su birikintisiyle adete küçük göletler oluşuyordu.

Yılların sorunu çözüldü

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatları ile harekete geçen belediye ekipleri, bir aylık hummalı çalışma sonucu yaklaşık bin 500 metre drenaj hattı döşeyerek mahalle sakinlerinin yıllardır yaşadığı bu sorundan kurtardı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleye Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 15 yıldır devam eden ve kangren haline gelen sorunu çözdüklerini belirtti. Başkan Akman, sokakta bulunan 20-25 evin bu yaşanan sorundan olumsuz etkilendiğini ve her yağmur yağdığından evlerin bodrumlarının sel sularıyla dolduğunu vurguladı. Seçim çalışması kapsamında mahalleyi ziyaret ettiğinde hamile bir kadın ile arasında yaşanan konuşmayı da anlatan Başkan Akman, "Hiç unutmam, mahalleyi ziyaretimizde hamile olan bir hanımefendi, 'Başkanım ben hamileyim evimiz yıkılacak diye çok korkuyorum' dedi. Bizler de bu hanımefendinin şikayetini baz alarak çalışmalara başladık" dedi.

Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda drenaj hattı döşeyerek suyun tahliyesini yaptıklarını da dile getiren Başkan Akman, "Bizler hizmet için geldik. Vatandaşa hizmet için varız. Bu 15 yılın birikimi olan sorunu Allah'a şükürler olsun bir ay içerisinde çözdük. Canla başla çalışarak vatandaşın sorununu yerinde ve zamanında çözen mesai arkadaşlarıma ve ekibime de teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kod düşüklüğünden dolayı her yağmur yağdığından sokağın sular altında kaldığını belirten mahalle sakinlerinden Sema Canoğlu, Altıntepe Mahallesi'nde yağmur suyu drenaj hattı olmadığından dolayı yıllarca bu sorunu yaşadıklarını ifade ettiler. Canoğlu, "Her yağmur yağdığında evlerimizin alt katları sel suları ile doluyordu. Belediyeye müracaat ettik. Belediye Başkanımız Salih Akman, bizzat kendisi mahalleye gelerek yaşadığımız sorunu yerinde gördü. Allah onlardan razı olsun. Hemen çalışmaya başladılar ve bizi bu sıkıntıdan kurtardılar" dedi.

Yaklaşık 10 yıldır mahallede oturduğunu dile getiren İhsan Canoğlu isimli vatandaş ise her yağmur yağdığından evlerinin bodrumunun suyla dolduğunu ve evlerinin çevresinde yaklaşık bir metre derinliğinden su birikintilerinin oluştuğunu kaydetti. Birçok kez asıl ilgilenmesi gereken kuruma başvurmalarına rağmen kimsenin ilgilenmediğini de ifade eden Canoğlu, "Son çare olarak kendi görevleri olmadığı halde Tuşba Belediye Başkanımız Salih Akman'a gittiğimizde hemen mahallemize gelerek yaşadığımız sorunu yerinde gördükten sonra ekiplerine talimat verdi. Ekipler zaman kaybetmeden çalışmalarına başladılar. Başkanımız Salih Akman Beye teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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