TUS SINAV SONUÇ EKRANI 2025 | TUS 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2025 1. Dönem sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. 17 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen TUS sınavının ardından, binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, TUS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM TUS sonuç ekranı ne zaman erişime açılacak? TUS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? İşte, TUS 2025 sınavı sonrası merak edilen tüm detaylar…

TUS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TUS 2025 1. Dönem sınav sonuçları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Adaylar, 17 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonrası gözlerini sonuç duyurusuna çevirmiş durumda. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, TUS 1. Dönem sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor.

TUS SINAV SONUÇLARI

2025 TUS SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TUS 2025 1. Dönem sınav sonuçları açıklandığında, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranına erişim sağlamak için adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile giriş yapmaları gerekiyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra, TUS 2025 sınav sonuç belgesi görüntülenebilecek ve isteyen adaylar sonuç belgelerini çıktı olarak alabilecek. Ayrıca, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden de sonuçlar kolayca sorgulanabilecek.