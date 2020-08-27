Turşu nasıl yapılır? Turşu malzemeleri ve çeşitleri neler? Turşu tarifi
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Turşu nasıl yapılır? Turşu malzemeleri ve çeşitleri neler? Turşu tarifi

Turşu sofraların vazgeçilmezlerinden. Her yemeğe ayrı giden turşunun binbir çeşit de türü vardır. Genellikle tüketileni karışık turşulardır. Evde turşu yapımı oldukça basittir. Turşu yapımı için gerekli malzemeler neler? İşte, turşu yapımı...

Turşu nasıl yapılır? Turşu malzemeleri ve çeşitleri neler? Turşu tarifi
27.08.2020 21:18 | Son Güncelleme: 27.08.2020 21:22

Turşu, yemeklerin yanında aperatif niyetine tüketilen yiyeceklerdendir. Acılı ve acısız turşuların yanı sıra hemen hemen her sebzeden turşu yapmak da mümkündür. Yaz aylarının sonlarına doğru çeşit çeşit turşular yapılarak kış aylarında tüketilir.

TURŞU MALZEMELERİ

2 kg salatalık

1 kg yeşil biber

1 kg yeşil domates

1 kg kelek

3 baş sarımsak

5 yemek kaşığı kaya tuzu

2 çay bardağı sirke

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 avuç nohut

200 gr kadar acı cin biber

Maydanoz

2 lt su

TURŞU NASIL YAPILIR?

Kavanozlara nohut atıktan sonra karışık sebzeler yerleştirilir.

Aralarına sarımsaklar atılır.

En üste maydanoz konur ve suyu için sirke, tuz, limon tuzu, şeker karıştırılır ve içme suyu ile karıştırılarak kavanoza eklenir.

Kapağı kapatılarak serin karanlık bir yerde tutulur.

Yaklaşık 20 ila 25 gün içinde turşular hazır hale gelir.

Püf Noktası:

Turşu için hazırlanan sebzeler yaralı ve temiz olmalıdır. Turşu yaparken mutlaka iri taneli kaya tuzu kullanılmalıdır. Tuzlu suya atılan taze yumurta suyun üstüne çıkarsa tuz miktarı turşu için yeterli demektir.

Sebze ve meyveler iğne ile birkaç yerinden delinmelidir.

Turşu kurarken cam kavanozlar tercih edilmelidir.

Çabuk olması için bir avuç nohut atılmalı.

Turşu kavanozları sıkıca kapatılıp serin karanlık bir yerde saklanmalıdır.

Turşu açıldıktan sonra da buzdolabında saklanmalıdır.

TURŞU ÇEŞİTLERİ

Karışık turşu

Kornişon turşusu

Acı biber turşusu

Limon turşusu

Şipşak turşu

Kırmızı soğan turşusu

Pancarlı karnabahar turşusu

Mor lahana turşusu

Brüksel lahanası turşusu

Fasulye turşusu

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