Turşu İçin Tescil Talebi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas bölgesine özgü yöresel bir lezzet olan Pezzik turşusunun tescillenmesi için Türk Patent Enstitüsü'ne başvuruda bulunuldu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan başvuru ile Pezzik turşusunun Sivas yöresine coğrafi işaret olarak belirlenmesi konusunda ilk adım atıldı. Resmi başvurunun ardından talebin onaylanması ve Pezzik turşusunun Sivas'a ait bir ürün olarak tescillenmesi bekleniyor.

Pancarın yapraklarının birkaç farklı işlemden geçirilmesi elde edilen pezzik turşusu, sadece Ağustos ayı ile Kasım aylarında üretilebiliyor.

Ailesi ile birlikte kurduğu tesisinde Pezzik turşusu üreten Yılmaz Deniz, Pezzik turşusunun patentinin alınması konusunda yapılan başvurunun kendilerini mutlu ettiğini belirterek,"Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Pezzik turşusunun coğrafi işaret olarak belirlenmesi konusunda Türk paten Enstitüsüne başvuruda bulundu. Sivas'ın Pezzik tursusu artık tescilleniyor. Pezzik tursusu belli standartlarda ve belli yerlerde üretilecek buda ürünün kalitesini arttıracak. Buda üretici olarak bizi memnun etti"dedi.

Yurt dışına gönderiliyor

Almanya ve Fransa başta olmak üzere Dünyada bir çok ülkeye bir Pezzik turşusu satışı yaptıklarını dile getiren Deniz, "Sivas Pezzik turşusu Sivaslıların olmazsa olmazıdır. Pancarın dalından yapılır. Yazın 8. ayda başlar 10.aya kadar yapılır. Sivas'ımızın yöresel bir ürünüdür. Diğer illerde yapılan Pezzik turşusu ile Sivas Pezzik turşusu aynı değildir. Sivas'ın en azından havasından da olsa Sivas'ın Pezzik turşusu farklıdır. Hiçbir yerin turşusu Sivas'ın Pezzik turşusuna benzemez. Biz Pezzik turşusunu Türkiye'nin her yerine satıyoruz. Özellikle büyükşehirlerin hepsinde farklı yerlerde vardır. Yurt dışı olarak da Almanya ve Fransa'ya satış yapıyoruz. Zamanla da Avrupa'nın bir çok ülkesine yayılmayı düşünüyoruz. Ünü ülke sınırlarımızı aşan Pezzik turşusunu Avrupa'da görmek bizi sevindiriyor. Pezzik turşusu bidona koyulduktan sonra 18 ay tüketilebiliyor. Ünü ülke sınırlarını aştı ama tescillendikten sonra artık tamamen Sivas'ın olacak"dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA