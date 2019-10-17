Türsab Başkanı Firuz Bağlıkaya Ankara'daki seyahat acentalarıyla bir araya geldi

17.10.2019 13:27

Geniş katılımın yaşandığı bilgilendirme toplantısına Ankaralı seyahat acentaları büyük ilgi gösterdi. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, konuşmasına Suriye'nin kuzeyinde gerçekleşen "Barış Pınarı Harekatı"ında sınırlarımızın güvenliği için mücadele veren askerlere olumlu temenniler ve şehitlerimiz için taziye dileklerinde bulunarak başladı. Ardından mesleğe ilk adımlarını attığı, okuduğu ve büyüdüğü şehir olan Ankara'da meslektaşlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Bağlıkaya TÜRSAB'ın seyahat acentalarına ekonomik olarak katkı sağlaması amacıyla hayata geçireceği yeni projeler hakkında bilgi verdi.

"TÜRSAB'I TAMAMEN ŞEFFAF HALE GETİRDİK"

Mesleğe Ankara'da başlayan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, görev yaptıkları süre boyunca TÜRSAB'ı daha şeffaf bir kurum haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. TÜRSAB'ın borçlanma ve kefil olmasını engelleyen düzenlemeler yaptıklarına dikkat çeken Bağlıkaya; "Göreve geldiğimiz ilk aylarda borçlar ve icralarla uğraştık. 160'ın üstünde haciz geldi. TÜRSAB'ı borçlarından arınmış tamamen şeffaf bir yapıya dönüştürmek için önemli adımlar attık" dedi.

TÜRSAB'ın kurumsallaşması için yaptıkları çalışmalara dikkat çeken Bağlıkaya, yeni yasa çalışmasıyla ilgili detaylar verdi. Tüm paydaşlardan görüş aldıktan sonrayasa taslağının hazırlanış sürecinde 6 ay boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

TÜRKİYE'DEKİ SEYAHAT ACENTALARI TÜRSAB ROTA'DA BULUŞACAK

TÜRSAB'ın sektörde daha etkin olabilmesi için hazırlanan projelerle ilgili bilgiler veren Bağlıkaya, Türkiye'deki seyahat acentalarını dijital bir çatı altında toplayacak "TÜRSAB ROTA" projesini anlattı. Bağlıkaya: "Ekim ayı sonuna doğru yeni bir portalı; "TÜRSAB ROTA"yı hayata geçiriyoruz. Seyahat acentaları birbirilerinin ürünlerini görebilecekler. TÜRSAB ROTA vasıtasıyla Türkiye'deki bütün seyahat acentaları diğer seyahat acentalarının tur programlarını görebilecek. Yani sadece paket turlar için bir alışveriş platformu oluşturuyoruz.6 -7 aydır üzerinde çalıştığımız bu projeyi yakında yapacağımız lansmanla tanıtacağız" dedi.

"ACENTALARIN SGK DESTEK PAKETİNDEN FAYDALANMASI SAĞLAYACAĞIZ"

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, acentaların SGK destek paketinden yararlanması için TÜRSAB içinde bir birim oluşturacaklarını böylece acentaların SGK bildirim takiplerinin TÜRSAB tarafından yapılacağını da duyurdu. Bağlıkaya: "3 kişi ve üstü acentalar için SGK yardımı var. Bununla ilgili de arkadaşlarımız bir birim oluşturuyorlar. Konuyla ilgili SGK ile görüşüldü. Bu imkandan tüm acentaları yararlandıracağız" dedi.

"TÜRSAB SEKTÖREL BİR KARİYER PORTALI KURUYOR"

Sektörde iş ve işçi arayan acentaların faydalanması için bir kariyer merkezi kuracaklarını da söyleyen Bağlıkaya; "TÜRSAB olarak kendi kariyer portalımızı kuruyoruz. Eleman arayanlar da iş arayanlar da oraya yazacak. Yasal izinleri de aldıktan sonra hayata geçireceğiz. Söz verdiğimiz gibi TÜRSAB Avantaj Kartları da acenta sahipleri başta olmak üzere tüm üyelerimize dağıtacağız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler