Türkücü Ceylan'ın hayatını kaybeden yeğeni Nazlıcan Arkan gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
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Türkücü Ceylan'ın hayatını kaybeden yeğeni Nazlıcan Arkan gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Pankreas iltihabı nedeniyle 25 yaşında hayatını kaybeden Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü türkücünün yeğeninin tabutuna sarılıp ağlaması görenleri derinden üzdü.

22.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:33

Ünlü türkücü 'ın yeğeni aynı zamanda İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlıcan Arkan, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 25 yaşında hayata veda eden Arkan, son yolculuğuna uğurlandı. Ceylan'ın yeğeninin tabutuna sarılarak ağlaması ise yürek burktu.

"İŞTE BENİM STİLİM" YARIŞMASINA KATILMIŞTI

Arkan, geçtiğimiz kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Bir dönem "İşte Benim Stilim" yarışmasına da katılan 25 yaşındaki Arkan'ın cenazesi Büyükçekmece Kuba Camii'ne getirildi. Yeğeninin tabutuna kapanarak ağlayan Ceylan, güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından genç yarışmacı Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"BENİ KURTAR ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Geçtiğimiz ay 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Ceylan, yeğeninin sağlık durumu ile ilgili"İki aydır karnı ağrıyordu. Annesini üzmemek için söylemedi. İltihabın vücuduna yayılması sonucu kritik sürece girdi" ifadelerini kullanmıştı. Ceylan, yaşam mücadelesi veren yeğeninin "Beni kurtar ölmek istemiyorum" sözleriyle derinden üzmüştü.


Haber Videosu

: Türkücü Ceylan'ın hayatını kaybeden yeğeni Nazlıcan Arkan gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
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