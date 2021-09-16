TÜRKSOY KÜLTÜR BAKANLARI DAİMİ KONSEYİ 38. DÖNEM TOPLANTISI ÖZBEKİSTAN'DA YAPILDI

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı Özbekistan'ın Hive şehrinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, TÜRPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Spor Bakanı Aziz Abdukhakimov, Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbekov, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Kayrat İmanaliyev, Kazakistan Kültür, Enformasyon ve Spor Bakan Yardımcısı Nurkisi Daueşev ve gözlemci üye Macaristan'dan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto yer alırken, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise çevrimiçi olarak katıldı.

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hive'nin geçen yıl Türk dünyası kültür başkenti olarak açılış törenlerine ve TÜRKSOY Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı'na ev sahipliği yapmasının planlandığını, ancak Kovid-19 salgını nedeniyle öngörülen faaliyetler ve toplantıların bu yıla ertelendiğini kaydederek, bir yıl gecikme ile de olsa Özbekistan topraklarında yüzyıllar boyunca Türk-İslam medeniyetine beşiklik etmiş Hive gibi kadim bir şehirde buluşmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Ersoy, "1990 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren İçan Kalesi ile tarihi ve kültürel dokusu ile insanları büyüleyen bu kadim şehir çölün içerisinde adeta bir kültür ovası olarak hizmet etmekte, bizleri karşılamaktadır. Büyük İpek Yolu'ndaki önemli kentlerden olan ve sahip olduğu tarihi dokuyu günümüze kadar taşıyabilmiş, gökyüzü altındaki açık müze - Hive, kültürel değerlerin nasıl korunması gerektiğini ortaya koyan örnek bir başkent olmuştur. " dedi.

2021 yılının, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma yıl dönümleri arasına alındığını, aynı zamanda 2021 yılının Cumhurbaşkanı tarafından Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edildiğini aktaran Ersoy, "Tüm insanlığın ortak değerlerini eşsiz dizelerle dile getiren Yunus Emre'nin mirası olan Türkçenin öneminin vurgulanması, medeniyet birikimiyle bilinçli ve doğru kullanımını sağlanması hedefleriyle 'Dünya Dili Türkçe' adıyla yurt içi ve yurt dışında bakanlığımızın koordinasyonunda farklı kurum ve kuruluşlarımızca etkinlikler düzenlemeye devam etmekteyiz". ifadesini kullandı.

Toplantıya katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'yı tanıtan bir sunum yaptı.

Toplantının ardından TÜRKSOY üyesi ülkelerin kültür bakanları toplantıda alınan kararları imzaladı.

TÜRKSOY dönem başkanlığı Özbekistan'dan Türkiye'ye geçerken, bununla ilgili olarak Özbekistan Kültür Bakanı Nazarbekov, Ersoy'a TÜRKSOY'un sembolünü takdim etti.

Hive Belediye Başkanı Timur Davletov ise "Türk Dünyası Kültür Başkenti" sembolünü Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teslim etti.

Toplantı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Spor Bakanı Aziz Abdukhakimov ile de görüştü.

(16. 09. 2021)

Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi? — Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri