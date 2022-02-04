Turkovac'ın yeni serilerinin 81 ile dağıtımı başladı

TÜRKİYE'nin yerli aşısı Turkovac'ın yeni serilerinin ülke genelindeki şehir hastanelerine dağıtımına, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'ndan başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Turkovac'ın yeni serilerinin şehir hastanelerine sevkiyatının yapılacağını açıklamasının ardından Ankara'daki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'ndan yurt geneline dağıtım başladı. Sağlık memuru ve soğuk zincir sorumlusu Cengiz Koz, dağıtım sürecine ilişkin Aşı ve İlaç Deposu'nda açıklama yaptı. Koz, "Aşının fabrikadan depomuza kadar soğuk zincir koşullarında gelip gelmediği, hangi derecelerde geldiği tespit edilmiştir. Depomuza geldikten sonra da kolilerin içindeki soğuk zincir kartlarına bakılarak, soğuk zincirin bozulmadığı tespit edilmiştir" dedi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Soğuk Zincir Sorumlusu Hülya Yılmaz, "Aşılarımızı ana depodan sağlık personeli eşliğinde kendi depomuza getiriyoruz. Aşı Takip Sistemi'nden önce işlemimizi yapıyoruz, tutanağımızı imzalıyoruz. Soğuk zincir kurallarına riayet ederek Şehir Hastanemize götürüyoruz. Artı 2-8 dereceyle soğuk zincirini kırmadan sevkini sağlıyoruz" dedi.