TURKOVAC Delta Varyantı'nda yüzde 100 etkili - Haberler
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TURKOVAC Delta Varyantı'nda yüzde 100 etkili

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

TURKOVAC Delta Varyantı'nda yüzde 100 etkili Transgenic farelerde denendi, sonuç yüzde 100 Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde Acil Kullanım Onayı alan Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın Delta Varyantı'na karşı yüzde 100 etkili olduğu açıklandı.

Turkovac Delta Varyantı'nda yüzde 100 etkili

Transgenic farelerde denendi, sonuç yüzde 100

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde Acil Kullanım Onayı alan Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın Delta Varyantı'na karşı yüzde 100 etkili olduğu açıklandı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, TURKOVAC'ın Alfa varyantında olduğu gibi Delta varyantına karşı da yüzde 100 etkili olduğunun tespit edildiğini belirterek; "TURKOVAC aşımızın Erciyes Üniversitesinde transgenik fareler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda aynen Alfa varyantında olduğu gibi Delta varyantında da yüzde 100 koruyucu olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

TURKOVAC Delta Varyantı'nda yüzde 100 etkili

TURKOVAC Delta Varyantı'nda yüzde 100 etkili

TURKOVAC Delta Varyantı'nda yüzde 100 etkili

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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