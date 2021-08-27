Turkovac'ın Faz 3 aşamasında ilk dozu, aşının üretildiği ERÜ'de de uygulanıyor
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Turkovac'ın Faz 3 aşamasında ilk dozu, aşının üretildiği ERÜ'de de uygulanıyor

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

TURKOVAC aşısının Faz-3 aşamasındaki ilk dozu, aşının üretildiği Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) de gönüllülere uygulanmaya başlandı.

TURKOVAC aşısının Faz-3 aşamasındaki ilk dozu, aşının üretildiği Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) de gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı, ERÜ ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 aşamasında ilk dozu, Ankara Şehir Hastanesi, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayseri Şehir Hastanesi'nden sonra ERÜ Tıp Fakültesi'nde de uygulanmaya başladı.

Aşı uygulama programına katılan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, şunları dile getirdi: "Erciyes Üniversitemiz tarafından geliştirdiğimiz, Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen Turkovac aşı çalışmamız devam etmektedir. Erciyes Üniversitesi Faz-1 ve Faz-2 klinik çalışmalarımızdan sonra Sağlık Bakanlığı'na devretmiştik. Şu anda Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde olarak Faz-3 çalışmaları İstanbul ve Ankara'da devam etmektedir. Bu hafta itibari ile Şehir Hastanesi ve fakültemiz çalışmalara dahil edildi. Turkovac  aşısında Faz-3 çalışmalarımız devam ediyor. Faz-3 çalışmalarının yürütülmesinden dolayı gurur duyuyoruz. İnşallah bir an önce bu Faz-3 çalışmalarımız da tamamlanır. Turkovac aşımız yaygın hale geçer. Tüm gönüllerimizi e-nabız üzerinden başvurularını bekliyorum."İlk doz gönüllü ERÜ personeli Mustafa Altuntaş'a yapıldı. Altuntaş, şunları söyledi:

"Böyle bir aşı çalışması yaptığı için Erciyes Üniversitesi'ne teşekkür ederim. Dört gözle bu aşıyı bekliyordum. Bu çalışmaya gönüllü oldum. Herkesi de aşı olmaya tavsiye ediyorum. İnşallah vatanımıza, milletimize hayırlı olur."


Turkovac'ın Faz 3 aşamasında ilk dozu, aşının üretildiği ERÜ'de de uygulanıyor
Turkovac'ın Faz 3 aşamasında ilk dozu, aşının üretildiği ERÜ'de de uygulanıyor
Turkovac'ın Faz 3 aşamasında ilk dozu, aşının üretildiği ERÜ'de de uygulanıyor
Turkovac'ın Faz 3 aşamasında ilk dozu, aşının üretildiği ERÜ'de de uygulanıyor
Turkovac'ın Faz 3 aşamasında ilk dozu, aşının üretildiği ERÜ'de de uygulanıyor
Turkovac'ın Faz 3 aşamasında ilk dozu, aşının üretildiği ERÜ'de de uygulanıyor
Turkovac'ın Faz 3 aşamasında ilk dozu, aşının üretildiği ERÜ'de de uygulanıyor
Turkovac'ın Faz 3 aşamasında ilk dozu, aşının üretildiği ERÜ'de de uygulanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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