"TURKOVAC" aşısı geliştirildiği Erciyes Üniversitesinde gönüllülere uygulanıyor
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"TURKOVAC" aşısı geliştirildiği Erciyes Üniversitesinde gönüllülere uygulanıyor

Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", faz 3 çalışmaları kapsamında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesinde gönüllülere uygulanıyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", faz 3 çalışmaları kapsamında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesinde gönüllülere uygulanıyor.

Hastanede oluşturulan TURKOVAC Aşı Çalışma Merkezi'nde, 45 yaşındaki Mustafa Altuntaş'a Türkiye'nin ilk yerli Kovid-19 aşısı yapıldı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, burada yaptığı açıklamada, yerli aşının faz 1 ve faz 2 çalışmalarının üniversitelerinde tamamlandığını anımsattı.

Faz 3 çalışmalarının Sağlık Bakanlığının bünyesinde İstanbul ve Ankara'da üç merkezde sürdüğünü aktaran Çalış, "Bu hafta Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitemiz de çalışmalara dahil edildi. 5 merkezde faz 3 çalışmaları sürüyor. Faz 1 ve faz 2'si üniversitemizde tamamlanmış TURKOVAC aşısının, faz 3 çalışmasında da yer almamız çok önemliydi. İnşallah bir an önce faz 3 çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanır ve acil kullanımla, yaygın kullanıma geçer." diye konuştu.

Aşıya gönüllü ilgisinin yoğun olduğunu anlatan Çalış, aşının önceki süreçlerine katılanlara teşekkür etti.

Faz 3 çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için uygun şartları taşıyanları aşı merkezine davet eden Çalış, isteyenlerin e-nabız üzerinden gönüllü olabileceğini belirtti.

Aşı uygulanan Mustafa Altuntaş ise ERÜ'ye teşekkür ederek, "Dört gözle bu aşıya gönüllü olmayı bekliyordum. İnşallah hayırlı olur." dedi.

'TURKOVAC' aşısı geliştirildiği Erciyes Üniversitesinde gönüllülere uygulanıyor
'TURKOVAC' aşısı geliştirildiği Erciyes Üniversitesinde gönüllülere uygulanıyor
'TURKOVAC' aşısı geliştirildiği Erciyes Üniversitesinde gönüllülere uygulanıyor
'TURKOVAC' aşısı geliştirildiği Erciyes Üniversitesinde gönüllülere uygulanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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