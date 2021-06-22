Turkovac aşılama ne zaman başlar? 2021 Yerli aşılama ne zaman başlayacak? Aşılama tarihi açıklandı mı?
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Turkovac aşılama ne zaman başlar? 2021 Yerli aşılama ne zaman başlayacak? Aşılama tarihi açıklandı mı?

Turkovac aşılama ne zaman başlar? 2021 Yerli aşılama ne zaman başlayacak? Aşılama tarihi açıklandı mı?
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Yerli aşının isminin açıklanmasının ardından aşılama ne zaman başlayacak merak edildi. Peki yerli aşılama ne zaman başlıyor? Turkovac ilk olarak ne zaman vurulacak? Turkovac randevu alma sistemi açık mı? Turkovac aşısı çıktı mı, vurulur mu? Detaylar haberimizde...

Son dakika! Yerli aşının son aşaması olan Faz-3 uygulaması canı yayında gerçekleştirildi. İlk gönüllüye yapılacak aşı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans ile programa katıldı. Erdoğan, konuşmasında yerli koronavirüs aşısının adının TURKOVAC olduğunu açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar Turkovac aşılama ne zaman başlar? 2021 Yerli aşılama ne zaman başlayacak? Aşılama tarihi açıklandı mı? merak etti. Detaylar haberimizde.

YERLİ AŞININ ADI NE OLDU?

Son dakika gelen habere göre yerli aşının ismi duyuruldu. Yerli aşının adı "TURKOVAC" olduğu belirlendi.

Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.

YERLİ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAR?

Yerli aşının yıl sonuna doğru kullanıma hazır hale getirilmesi bekleniyor.

YERLİ AŞININ İSMİ TURKOVAC OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız." dedi. Erdoğan, ayrıca aşının adının TURKOVAC olarak belirlendiği söyledi.

"TÜM İNSANLIĞIN AŞISI OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu'na gönderdiği video mesajda ise "Katıldığımız tüm programlarda aşı meselesinin yeni adaletsizliklere yol açmaması gerektiğinin altını çiziyoruz. Yıl sonuna doğru kullanıma hazır hale getirmeyi planladığımız milli aşı çalışmalarımızı da bu hassasiyetle yürütüyoruz. Türkiye'nin geliştirdiği COVID-19 aşısının inşallah milletimizle birlikte tüm insanlığın da aşısı olacağının müjdesini buradan paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Değerli bilim insanları kıymetli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yerli aşılardan üçüncü faza geçen çalışmanın başarılı olmasını diliyorum. Aşı halihazırda en ileri düzeye ulaşmış çalışmadır. Bilim insanlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Diğer çalışmaların da en kısa sürede neticelenmesini diliyorum.

Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak için kendi aşımıza sahip olmamız önemlidir. Üçüncü aşamaya geçilen bu aşı ile son dönemece girmiş bulunuyoruz. Aşımızın seri üretimine ve yaygın kullanıma geçilmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın aşı olarak kendilerini ve yakınlarını koruma sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyorum."

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