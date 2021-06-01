Türklerde Geleneksel Oyun ve Spor Kültürü Başlıklı Söyleşi Düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türklerde Geleneksel Oyun ve Spor Kültürü Başlıklı Söyleşi Düzenlendi

Türklerde Geleneksel Oyun ve Spor Kültürü Başlıklı Söyleşi Düzenlendi
Habermetre - Haberler | Toplum

Türklerde Geleneksel Oyun ve Spor Kültürü başlıklı söyleşi Üniversitemiz resmi Instagram hesabından yapıldı.

Türklerde Geleneksel Oyun ve Spor Kültürü başlıklı söyleşi Üniversitemiz resmi Instagram hesabından yapıldı.

Düzenlenen söyleşinin yönlendiriciliğini Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Hazar yaparken söyleşiye konuk olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Geleneksel Oyun ve Spor Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Türkmen katıldı.

Geleneğin, bir toplumun kendinden önceki kuşaklardan devraldığı ve bir takım aktarım yöntemini de kullanarak kendinden sonra gelen kuşaklara aktardığı uygulamaların tümü olduğundan bahseden Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Hazar, "Gelenek, geçmişin günümüzde yaşatılması, geleceğe ışık tutması ve milli kültürün oluşturulması açısından önemli bir faktördür. Geleneğin uzun yıllar devam ettirildiği toplumlardan birisi de Türklerdir. Türklerde birçok gelenek olmasının yanı sıra geleneksel spor dalları da bunlardan birisidir. Nitekim tarihsel süreçte bakıldığında Türklerin birçok spor dalı ile uğraştıkları görülmektedir. Bu doğrultuda geleneksel oyunların Türk spor kültürünü meydana getirdiğini söyleyebiliriz. " dedi.

Söyleşiye konuk olarak katılan ve yapılması gereken projeler hakkında bilgiler veren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Geleneksel Oyun ve Spor Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Türkmen ise eski Türklerin hangi oyunları ne amaçla oynadıklarından bahsederek, bu oyunların günümüzde oynanıp oynanmadığından, günümüzdeki geleneksel spor oyunlarının sosyolojik açıdan değerlendirmesini yaparak açıklamalarda bulundu.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Geleneksel Oyun ve Spor Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Türkmen, söyleşinin sonunda küresel dünya üzerinde Türk spor kültürünün korunması hakkında açıklamalarda bulunarak önerilerde bulundu.

Söyleşi sonunda Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Hazar, söyleşiye konuk olarak katılan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Geleneksel Oyun ve Spor Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Türkmen'e teşekkür etti.

Söyleşinin tekrarı Üniversitemiz resmi Instagram hesabı @osmaniyekorkutatauni üzerinden yayınlanmaktadır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Hasan Polatkan Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar İlker Kaleli Burak Sergen
Spor Gervinho Enes Ünal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türklerde Geleneksel Oyun ve Spor Kültürü Başlıklı Söyleşi Düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 20:13:54. #1.13#

title