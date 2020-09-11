Türkiye, Zambiya'ya 20 bin maske desteğinde bulunacak
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Türkiye, Zambiya'ya 20 bin maske desteğinde bulunacak

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Zambiya'ya 20 bin maske desteği sağlayacak.

Türkiye, Zambiya'ya 20 bin maske desteğinde bulunacak
11.09.2020 09:17 | Son Güncelleme: 11.09.2020 09:20

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Zambiya'ya 20 bin maske desteği sağlayacak.

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Atilla Ödünç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM Türkiye-Zambiya Dostluk Grubu Başkanı olduğunu söyledi.

Ödünç, Kovid-19 salgınının sadece Türkiye'de değil neredeyse dünyanın tamamında etkili olduğuna işaret etti.

İnegöl Belediyesi ile Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) desteğiyle maske çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Ödünç, şunları kaydetti:

"İnşallah bu üretilen maskeleri önümüzdeki günlerde Zambiya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi'ne takdim edeceğiz. Aynı zamanda iş adamları yemekte buluşacak. Önemli olan, Balkanlar, Türkiye ve Afrika arasında ticaret köprüsü oluşturmak. İnşallah bu ziyaretimiz olumlu sonuçlara vesile olacak. Yaklaşık 20 bin maske götüreceğiz. İhtiyaç halinde yardımlarımız devam edecek."

Kaynak: AA

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