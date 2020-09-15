Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı Son dakika: Türkiye, yayınladığı son NAVTEX'te Yunanistan'ın Ege Denizi'nde Sakız Adası'nda Lozan Barış Antlaşması'nı ihlal ettiğini duyurdu. Türkiye, bu hamlesiyle Yunanistan'ın silahlanmasını uluslararası arenaya da taşımış oldu.

Doğu Akdeniz'deki sismik araştırmalarımızla hayatımıza giren NAVTEX'lerin bir yenisi daha yayınlandı. Buna göre Türkiye, Yunanistan'ın Sakız Adası'nı silahlandırarak Lozan Barış Antlaşması'nı ihlal ettiğini tüm dünyaya duyurmuş oldu. Bu sayede Türkiye diplomasi alanında olumlu bir adım attı ve Sakız Adası açıklarından geçecek gemilere de uyarıda bulundu.

Yayınlanan NAVTEX'te şu ifadelere yer verildi:

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1149/20 EGE DENİZİ

1. LA08-206/20 NUMARALI NAVTEX MESAJI İLE SAKIZ ADASININ 1923 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI İLE BELİRLENEN GAYRİ ASKERİ STATÜSÜ İHLAL EDİLMİŞTİR.

2. BU BİLDİRİ 16 EYL 20 SAAT 0001Z'DA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI'NDAKİ İLGİLİ MADDEDE NE DİYOR?

Silahsızlandırılması Lozan Barış Antlaşması'yla garanti altına alınan Sakız Adası için antlaşmada şu madde yer alıyor:

Barışın korunmasını sağlamak amacı ile, Yunan Hükümeti, Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya Adalarında aşağıdaki önlemlere saygı göstermeği yükümlenirler:

Birincisi : Bu Adalarda hiçbir deniz üssü ve hiçbir istihkâm kurulmayacaktır.

İkincisi : Yunan, savaş uçakları ve öteki hava araçlarının Anadolu kıyısındaki topraklar üzerinde uçması yasaklanacaktır.

Buna karşılık, Türkiye Hükümeti de savaş uçaklarının ve öteki hava araçlarının sözü geçen Adalar üzerinde uçmasını yasaklayacaktır.

Üçüncüsü : Söz konusu Adalarda Yunan, Silâhlı Kuvvetleri, silâh altına alınıp yerinde eğitilebilecek olan normal askersel birlikle ve, tüm Yunanistan topraklarındaki jandarma ve polis sayısı ile orantılı olacak, bir jandarma ve polis örgütü ile sınırlı kalacaktır.

NAVTEX NEDİR?

Denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemdir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için NAVTEX cihazı bulunmalıdır.

TÜRKİYE, BU NAVTEX'LE NEYİ AMAÇLADI?

Türkiye, yayınlanan son NAVTEX'le Yunanistan'ın Sakız Adası'ndaki silahlanmasını tüm dünyaya duyurmuş oldu ve o rotayı kullanacak gemilere dikkatli olmaları için uyarıda bulundu.