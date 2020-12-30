Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısının hakimlik sorgusu ortaya çıktı
Maltepe'de yaşadığı evde öldürülen Aylin Sözer'in katil zanlısı Kemal Ayyıldız, hakimlik ifadesine uyuşturucunun etkisiyle ne yaptığının farkında olmadan cinayet işlediğini savundu. Ayyıldız ayrıca, "Kolunu kıvırırken bıçak boynunu kesti. Boynu kesilince panikledim" dedi.
Maltepe'de İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer'i (48) vahşice öldüren katil zanlısı Kemal Ayyıldız'ın hakimlik ifadesinden detaylar ortaya çıktı. Kemal Ayyıldız, Türkiye'yi sarsan cinayeti nasıl gerçekleştirdiğini anlatırken uyuşturucu etkisiyle ne yaptığının farkında olmadığını savundu.
"EVDE UYUŞTURUCU ALARAK AYLİN'İN EVİNE GİTTİM"
Tutuklanma talebiyle İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen katil zanlısı Ayyıldız, hakimlik sorgusunda Sözer ile duygusal ilişkisinin 2010 yılında başladığını söyledi. Son 4 aydır uyuşturucu kullandığını söyleyen katil zanlısı Kemal Ayyıldız, ifadesinde "Manisa'ya ailemin yanına gideceğimi söyledim. Bana bağırmaya başladı, ben de ona bağırdım. Uyuşturucunun etkisinde şuurumu kaybetmeye başladım. Kapıya doğru yöneldim, çıkmaya çalışırken mutfağa girdi, çekmeceden aldığı bıçakla bana doğru hamle yaptı. Yana çekilince bıçak kapının yanındaki komidine saplandı, sapı kırıldı. Kendisine 'Şaşırdın mı ne yapıyorsun' dedim. Bana 'yok yok' diyerek bir kez daha mutfağa gitti. Bir daha bıçak salladı. Kolunu tutup etkisiz hale getirmeye çalıştım. Sonrasında kendimi kaybettim. Ne yaptığımı bilmiyorum" dediği kaydedildi.
'ZİHNİM YERİNDE DEĞİLDİ' SAVUNMASI
Hareketlerini bilinçli olarak yapmadığını söyleyen Ayyıldız'ın "Kolunu kıvırırken bıçak boynunu kesti. Boynu kesilince panikledim. Yere düştü, yatak odasına götürdüm, tampon yapmaya çalıştım. Zihnim yerinde değildi. Ben sağlıklı düşünecek kapasitede olsaydım ambulansı ve polisi çağırıp teslim olurdum. Ben bilinçli, kasten, istekli olarak bir şey yapmadım. Pişmanım, boynumuz adalete karşı kıldan ince" ifadesini kullandığı kaydedildi.
SOYADINI ZOR OKUNUYOR DİYE DEĞİŞTİRMİŞ
Katil zanlısı Kemal Ayyıldız, Delbe olan soyadını neden değiştirdiği sorusuna ise "Telaffuzda karşı tarafın anlamasında zorluk olduğu için değiştirdim" yanıtı verdi.
NE OLMUŞTU?
Maltepe'de dün sabah, özel bir üniversitede öğretim üyesi olarak çalışan 49 yaşındaki Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız tarafından boğazı kesildikten sonra yakılarak öldürülmüştü. Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından gözaltına alınan Kemal Ayyıldız, emniyet işlemlerinin ardından hakkında, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
Kemal Ayyıldız, savcılık sorgusunun ardından, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, sorgusunun ardından Ayyıldız'ın tutuklanmasına karar verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı