Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısının hakimlik sorgusu ortaya çıktı

Maltepe'de İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer'i (48) vahşice öldüren katil zanlısı Kemal Ayyıldız'ın hakimlik ifadesinden detaylar ortaya çıktı. Kemal Ayyıldız, Türkiye'yi sarsan cinayeti nasıl gerçekleştirdiğini anlatırken uyuşturucu etkisiyle ne yaptığının farkında olmadığını savundu.

"EVDE UYUŞTURUCU ALARAK AYLİN'İN EVİNE GİTTİM"

Tutuklanma talebiyle İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen katil zanlısı Ayyıldız, hakimlik sorgusunda Sözer ile duygusal ilişkisinin 2010 yılında başladığını söyledi. Son 4 aydır uyuşturucu kullandığını söyleyen katil zanlısı Kemal Ayyıldız, ifadesinde "Manisa'ya ailemin yanına gideceğimi söyledim. Bana bağırmaya başladı, ben de ona bağırdım. Uyuşturucunun etkisinde şuurumu kaybetmeye başladım. Kapıya doğru yöneldim, çıkmaya çalışırken mutfağa girdi, çekmeceden aldığı bıçakla bana doğru hamle yaptı. Yana çekilince bıçak kapının yanındaki komidine saplandı, sapı kırıldı. Kendisine 'Şaşırdın mı ne yapıyorsun' dedim. Bana 'yok yok' diyerek bir kez daha mutfağa gitti. Bir daha bıçak salladı. Kolunu tutup etkisiz hale getirmeye çalıştım. Sonrasında kendimi kaybettim. Ne yaptığımı bilmiyorum" dediği kaydedildi.

'ZİHNİM YERİNDE DEĞİLDİ' SAVUNMASI

Hareketlerini bilinçli olarak yapmadığını söyleyen Ayyıldız'ın "Kolunu kıvırırken bıçak boynunu kesti. Boynu kesilince panikledim. Yere düştü, yatak odasına götürdüm, tampon yapmaya çalıştım. Zihnim yerinde değildi. Ben sağlıklı düşünecek kapasitede olsaydım ambulansı ve polisi çağırıp teslim olurdum. Ben bilinçli, kasten, istekli olarak bir şey yapmadım. Pişmanım, boynumuz adalete karşı kıldan ince" ifadesini kullandığı kaydedildi.

SOYADINI ZOR OKUNUYOR DİYE DEĞİŞTİRMİŞ

Katil zanlısı Kemal Ayyıldız, Delbe olan soyadını neden değiştirdiği sorusuna ise "Telaffuzda karşı tarafın anlamasında zorluk olduğu için değiştirdim" yanıtı verdi.