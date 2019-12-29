: Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Zehirlenip çukura atılan köpek can çekişerek öldü

29.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:57

Hatay'ın Hassa ilçesi Aşağı Karafakılı köyünde kaydedildiği iddia edilen bir videoda bir köpeğin zehirli iğne ile öldürülerek çukura atıldığı görüntülere yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü dehşete düşürürken binlerce kişi görüntüleri paylaşarak, bunu yapan caninin bir an önce bulunmasını ve cezalandırılmasını istedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde iki hafta önce zehirlenerek öldüğü öne sürülen köpeğin, sosyal medyada görüntülerinin yer alması üzerine Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

"CAN ÇEKİŞEREK ÖLDÜ"

Ekipler, köpeğin öldüğü alanda inceleme yaparak sahibi ve mahalleliyle görüşerek olayla ilgili bilgi aldı. Söz konusu köpeğin sahibi Abidin Bövelek, AA muhabirine, iki hafta önce hayvanlarını otlatmaya çıktığında köpeğinin zehirlendiğini öne sürdü. Bunun üzerine yeğenine evden zehirlenmeye karşı iğne getirmesini istediğini dile getiren Bövelek, şöyle konuştu:

"Köpek zehirlenmenin etkisiyle üzüm bağı dikmek için açılan çukura düştü. İğneyi yaptıktan sonra kuyudan çıkardım. Köpek zehirlenmenin de etkisiyle yaklaşık 5-10 dakika sonra can çekişerek öldü. Köpeğimin neden zehirlendiğini bilmiyorum. Yoldan gelirken herhangi bir şey de yemiş olabilir. Kendi köpeğini bir çoban nasıl zehirleyebilir. Bir çobanın köpeği canıyla beraberdir. Bir çoban kalkıp da bile bile kendi köpeğini nasıl zehirler ya. Mantığa sığacak bir şey mi?"

SOSYAL MEDYA TEPKİLİ

Sosyal medyada infial yaratan görüntülere vatandaşlar sert tepki gösterdi. Kullanıcılar, köpeği zehirleyenlerin en yakında zamanda bulunmasını yetkililerden talep etti.

Kaynak: AA

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