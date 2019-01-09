Türkiye Yeni Kitap Üretiminde Dünyada Söz Sahibi

İBRAHİM ERİKAN - Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, "Türkiye'deki bağımsız yayıncılık, 2017'de 60 bin yeni kitap üretti. Bununla yeni kitap basma ve üretme konusunda dünya yayıncılığında 6. sıraya yükseldik. 2018'de ise 67 bin yeni kitap üretmişiz. Bu okuma kültürü açısından çok önemli bir değerdir." dedi.

Kocatürk, Çukurova 12. Kitap Fuarı kapsamında geldiği Adana'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuma alışkanlığının arttırılması açısından fuarların önemine değindi.

Özelliklerle çocuklarda kitap okumanın, anlama beceresi ve hızı açısından önemli olduğunu vurgulayan Kocatürk, "Kitap okuyan bir çocuk, normal bir cümleyi 13 saniyede yorumlayabiliyor. Kitap okumayan bir çocuğun en iyisi, en zekisi ise 45 saniyede o cümleyi anlayabiliyor." diye konuştu.

Kocatürk, kitap okumanın faydasının çok açık olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu dijital kuşatma dediğimiz, her birinin elinde cep telefonları ve tabletler, bunlarla beraber bütün dünyanın ve bizim de problemimiz, dikkati dağılmış ilgi alanı çok genişlemiş çocuklarımızın bir tek kurtuluş yolları var, o da kitaba dönmeleri ve kitapla başka bir hayal dünyasının içine girmeleri. Dünya Psikologlar Derneğine göre, kitap okurken bütün insanların, okuduğu sayfayı bitirdikten sonra başka sayfaya döndüğünde, onun ne kadar başka bir dünyaya girdiği algısını düşünüyormuş beyin. Anneler, babalar ve öğretmenler, çocukları kitap fuarlarına getirip onların kitapları karıştırarak ilgi alanlarını geliştirmelerini sağlasınlar."

"2018'de 410 milyon kitap ürettik"

Kocatürk, Türkiye'de bağımsız yayıncılığın bandrol alarak kitap ürettiğini dile getirdi. Türkiye'de basılan kitap sayısı ve yeni kitap üretimi rakamlarına ilişkin bilgiler veren Kocatürk, şöyle konuştu:

"2018'de 410 milyon kitap ürettik. Bu 410 milyon kitap, bir önceki yıla göre 407 milyon üretmiştik. Türkiye'deki bağımsız yayıncılık, 2017'de 60 bin yeni kitap üretti. Bununla yeni kitap basma ve üretme konusunda dünya yayıncılığında 6. sıraya yükseldik. 2018'de ise 67 bin yeni kitap üretmişiz. Bu okuma kültürü açısından çok önemli bir değerdir. Bazı sıkıntılara rağmen var olanı korumuş ve gerilememişiz."

Kocatürk, 2019'de Türkiye genelinde 8 kitap fuarı açılmasını planladıklarını ifade etti.

Fuarların ilkini Adana'da düzenlediklerini anlatan Kocatürk, "Daha sonra Karadeniz fuarı olacak Samsun'da, sonrasında Bursa'da, İzmir'de, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul ve Eskişehir'de bunu sonlandıracağız. Şu anda 8 kitap fuarı planladık, inşallah buradaki bu kalabalığı başka şehirlere de taşırız." dedi.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk, korsan kitap üretiminin, yasal düzenlemeler, çeşitli kamu birimleri ve özel sektörün mücadelesiyle çok daha azaldığını kaydetti.

Kaynak: AA