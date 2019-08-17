17.08.2019 17:54

Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mustafa Arslan, 5. dönem toplu sözleşmelerinde hükumetin teklif etiği zam oranlarının tamamlanmaya ve ilavelerle zenginleştirilmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Eğitim Bir-Sen'in Afyonkarahisar şubesinde düzenlenen toplantıya Memur-Sen'e bağlı Afyonkarahisar şube başkanları ve üyeler katıldı.

Arslan burada yaptığı konuşmada, kamu işverenin toplu sözleşme masasına sunduğu ve kamuoyuna duyurduğu teklifi gecikmeyi unutturacak kadar vahim bir içeriğe ve eksikliklere sahip olduğunu dile getirdi.

Genel toplu sözleşme kapsamındaki bir çok konu başlığının hiçbir şekilde dikkate alınmamış ve bunlarla ilgili teklif içeriğine yer verilmediğini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Hizmet kollarındaki yetkili sendikalar tarafından sunulan teklif metinleri üzerinden bir değerlendirme yapılarak hizmet kollarına yönelik bir teklif içeriği de oluşturulmamıştır. Bizler, kamu görevlilerinin standardını yükseltecek, dertlerini küçültüp bitirecek teklif beklerken karşımıza çıkan teklif 'vaat ettiği standart düşük, ürettiği skandal büyük' niteliktedir. Biz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ilk toplu sözleşmesinin, imzaya çağıran bir içerikle yürütülmesini beklerken, nizaya ve sahaya çağıran bir teklifle karşılaştık. Bu teklifin tamamlanmaya, ilavelerle zenginleştirilmeye ihtiyacı var."

Görüşmelerde yeni bir teklif ve yeni bir eşik beklediklerini aktaran Arslan, "Türkiye'ye inanıyor ve Türkiye'nin gücüne itibar ediyoruz. Memur-Sen Afyonkarahisar İl temsilciliği olarak ilimizdeki Memur-Sen teşkilatlarıyla birlikte toplu sözleşme sürecini yakından takip etmeye, bizleri memnun edecek her konuda destek, üzecek ve gerecek her konuda tepki vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA