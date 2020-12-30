Türkiye'ye gelen Çin aşılarının bulunduğu konteynerlerde dikkat çeken slogan: Maskesiz gülümse, mesafeden kurtul
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Türkiye'ye gelen Çin aşılarının bulunduğu konteynerlerde dikkat çeken slogan: Maskesiz gülümse, mesafeden kurtul

30.12.2020 09:08 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:27

Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşısının ilk partisini taşıyan uçak Türkiye'ye geldi. Aşıların bulunduğu konteynerlerin üzerinde "Maskesiz gülümse, mesafeden kurtul" sloganının olduğu dikkat çekti.

Türkiye saati ile 19.50'de Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından hareket eden uçağın Ankara'ya inişi ile aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

AŞILARIN ÜZERİNDE DİKKAT ÇEKEN SLOGAN

Çin'den Türkiye'ye sabaha karşı gelen aşıların üzerinde "Maskesiz gülümse, mesafeden kurtul" sloganının olduğu dikkat çekti.

Türkiye'ye gelen Çin aşılarının bulunduğu konteynerlerde dikkat çeken slogan: Maskesiz gülümse, mesafeden kurtul

DÜN AKŞAM YOLA ÇIKMIŞTI

11 Aralık'ta ülkemize gelmesi beklenen ancak çeşitli sebeplerle gelişi ertelenen aşılar, dün akşam Pekin Havaalanı'ndan yola çıktı. Sinovac koronavirüs aşısının 3 milyon dozluk ilk bölümünü taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 05.44'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Konteynerler, uçaktan alındıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın deposuna nakledildi.

Türkiye'ye gelen Çin aşılarının bulunduğu konteynerlerde dikkat çeken slogan: Maskesiz gülümse, mesafeden kurtul
Haber Yorumları (4)
MERT: Yarasa kedi köpek yiyen siz maske takan aşı olan biz birde mesaj veriyorlarmış? Mesaj bu: İnsan gibi yemek ye insan gibi yaşa
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CABBARRR....: SEN KENDİ ADINA KONUŞ.MİLLETİ DÜŞÜNME ÇÜNKÜ YUMURTA KAPIYA DAYANDIMI SEN BİLE SIRAYA GİRERSİN...
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HASAN: MASKESİZ GÜLÜMSE, MESAFELERDEN KURTUL ...
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