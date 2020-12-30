Türkiye'ye gelen Çin aşılarının bulunduğu konteynerlerde dikkat çeken slogan: Maskesiz gülümse, mesafeden kurtul

Türkiye saati ile 19.50'de Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından hareket eden uçağın Ankara'ya inişi ile aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

AŞILARIN ÜZERİNDE DİKKAT ÇEKEN SLOGAN

Çin'den Türkiye'ye sabaha karşı gelen aşıların üzerinde "Maskesiz gülümse, mesafeden kurtul" sloganının olduğu dikkat çekti.

DÜN AKŞAM YOLA ÇIKMIŞTI

11 Aralık'ta ülkemize gelmesi beklenen ancak çeşitli sebeplerle gelişi ertelenen aşılar, dün akşam Pekin Havaalanı'ndan yola çıktı. Sinovac koronavirüs aşısının 3 milyon dozluk ilk bölümünü taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 05.44'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Konteynerler, uçaktan alındıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın deposuna nakledildi.