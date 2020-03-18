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Türkiye, Ekonomi

Türkiye yaşlı nüfus oranında dünyada 66. sırada

Dünyadaki yaşlı nüfusun yüzde 1.07'sinin yaşadığı Türkiye, yüzde 9.1'lik yaşlı nüfus oranıyla dünyada 66. sırada yer alıyor.

18.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:42
Türkiye yaşlı nüfus oranında dünyada 66. sırada

Dünyadaki yaşlı nüfusun yüzde 1.07'sinin yaşadığı Türkiye, yüzde 9.1'lik yaşlı nüfus oranıyla dünyada 66. sırada yer alıyor.

Nüfus tahminlerine göre 2019 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 604 milyon 656 bin 633 kişi, yaşlı nüfusun ise 703 milyon 711 bin 487 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun yüzde 9.3'ünü yaşlı nüfus oluşturdu. 

En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 34.1 ile Monako, yüzde 28.8 ile Japonya ve yüzde 22.7 ile Almanya oldu. Türkiye, 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.Türkiye genelinde yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken son beş yılda yüzde 21.9 artarak 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi oldu. Böylece, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında yüzde 8.0 iken, 2019 yılında yüzde 9.1'e yükseldi. Yaşlı nüfusun 2019 yılında yüzde 44.2'sini erkek nüfus, yüzde 55.8'ini kadın nüfus oluşturdu.

Küresel yaşlanma süreci olarak adlandırılan "demografik dönüşüm" sürecinde olan Türkiye'de, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalma ile birlikte sağlık alanında kaydedilen gelişmeler, yaşam standardının, refah düzeyinin ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artması ile nüfusun yaş yapısı şekil değiştirdi. Çocuk ve gençlerin nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artış gösterdi. Türkiye, oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre hala genç bir nüfus yapısına sahip olsa da, yaşlı nüfus sayısal olarak oldukça fazladır. (Grafik)


Kaynak: DHA

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