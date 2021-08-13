Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nda kayalık alana mecburi iniş yapan yarışmacı helikopterle kurtarıldı
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Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nda kayalık alana mecburi iniş yapan yarışmacı helikopterle kurtarıldı

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nda kayalık alana mecburi iniş yapan yarışmacı helikopterle kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'daki Hasan Dağı'nda düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası'nda, kayalık alana sert iniş yapan yamaç paraşütü pilotu, Sağlık Bakanlığının helikopteriyle kurtarıldı.

Aksaray'daki Hasan Dağı'nda düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası'nda, kayalık alana sert iniş yapan yamaç paraşütü pilotu, Sağlık Bakanlığının helikopteriyle kurtarıldı.

Aksaray Valiliği ve Belediyesi koordinasyonunda Türkiye Hava Sporları Federasyonunca Hasan Dağı'nda düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası'na katılan Serdar Taze, tekli atlayış yaptı.

Kalkışın ardından bir süre yükselen Taze, paraşütünde yaşadığı sorunun ardından yedek paraşütünü açarak, Yukarı Dikmen Köyü Mevkisi'ndeki kayalık alana indi.

Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE görevlileri sevk edildi.

Ekipler, bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle Taze'ye ulaşamayınca Sağlık Bakanlığından helikopter istendi.

Bunun üzerine Ankara'dan havalanan helikopter yardımıyla yaklaşık 2 saat sonra kurtarılan Taze, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Taze'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Branş Başkanı Abdullah Kahraman, AA muhabirine, pilotun düşmediğini, yedek paraşütüyle acil iniş yaptığını söyledi.

Pilotun iniş yaptığı yerin sarp ve kayalık olduğunu, bu yüzden Sağlık Bakanlığından helikopter talebinde bulunduklarını anlatan Kahraman, "Pilotumuzun iniş yaptığı yere araçla giremedik. Arazi kayalık bölge. Pilotumuzu helikopterle alarak hastaneye götürdük." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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