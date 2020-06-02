Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
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Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Dr. Mikhail Murashko ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke sağlık bakanları, koronavirüs aşısı geliştirme konusunda işbirliği ve ortak klinik çalışmalara başlama kararı aldı.

Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
02.06.2020 18:02 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:24

Türkiye ve Rusya, Kovid-19 aşısı geliştirme konusunda işbirliğine başlıyor. İki bakanın görüşmesinde, aşı ve ilaç üretiminde tecrübe paylaşımı ve klinik çalışmalarda işbirliği konusunda mutabık kalındı. Perşembe günü, Sağlık Bakanlığı TÜSEB Aşı Ensitüsü Bilim Kurulu ile Rus bilim insanları arasında ilk toplantı yapılacak. Bundan sonraki süreçte iki ülke bilim insanları aşı konusunda ortak çalışma yürütecek.

TÜRKİYE'DE FARKLI BİR TEDAVİ UYGULANIYOR

Bakan Koca görüşmede, Türkiye'nin DSÖ'den farklı bir tedavi algoritması kullanarak başarı sağladığını hatırlattı. Vaka ve ölüm sayılarının günden güne düştüğünü ifade eden Bakan Koca; iyileşen hasta sayısının 130 bine ulaştığını, salgını kontrol altına aldıklarını ve 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine başladıklarını söyledi.

TÜRKİYE'DE 22 MERKEZDE AŞI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Türkiye'de 22 merkezde Kovid-19 aşısı üretmek için çalışmaların devam ettiğini, 4 merkezde ise hayvan deneyleri aşamasına gelindiğini ifade eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı coğrafyayı paylaşan iki ülkenin bilim insanlarının küresel salgına karşı oluşturdukları sinerjiyi çok değerli buluyorum. Aşı ve ilaç üretimi konusunda tecrübe paylaşımı ve her türlü işbirliğine açık olduğumuzu yenilemek istiyorum."

KORONAVİRÜS TECRÜBE PAYLAŞIMI YAPILACAK

Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Dr. Mikhail Murashko da Kovid-19 aşısının sentezi üzerine çalıştıklarını, hayvan deneylerinde olumlu sonuçlar aldıklarını ve kısa zamanda klinik çalışmalara başlanacağını ifade etti. Türkiye'nin kullandığı İlaç Takip Sistemini (İTS) ve Ürün Takip Sistemini (ÜTS) önemsediklerini ifade eden Murashko, bu konuda tecrübe paylaşımı talebinde bulundu.

İki Bakan, görüşmelerin düzenli olarak tekrarlanması ve ilaç-aşı geliştirmede ortak çalışmalar yapma konusunda görüş birliğine vardı.

Politika Manşet

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