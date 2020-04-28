Türkiye ve KKTC belediyeleri pandemiyle ilgili tecrübelerini paylaştı
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Türkiye ve KKTC belediyeleri pandemiyle ilgili tecrübelerini paylaştı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) tarafından "KOVID-19 Uygulamaları Hakkında Deneyim Paylaşımı Toplantısı" düzenlendi.

Türkiye ve KKTC belediyeleri pandemiyle ilgili tecrübelerini paylaştı
28.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:41

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) tarafından "KOVID-19 Uygulamaları Hakkında Deneyim Paylaşımı Toplantısı" düzenlendi.

TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediye Başkanı Nidal Güngördü ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Fatma Şahin, TBB olarak belediye başkanlarıyla bir araya gelerek koronavirüs salgınına karşı nasıl koordine olunacağını görüşmeyi amaçladıklarını belirtti.

KKTC belediyeleri ile başlayan toplantıların diğer ülkelerin belediye birlikleri ile sürdürüleceğini ifade eden Şahin, Gaziantep'te uygulamaya koydukları çalışmalara ilişkin deneyimlerini aktardı.

"Yerel gelirlerimizle yaşıyoruz"

KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da etkinliğin iki ülke arasında kardeşlik ve dostluğun güzel bir örneği olduğunu vurguladı.

KTBB'deki belediyelerin salgın nedeniyle ekonomik olarak zorlu bir sürecin içinde bulunduğunu ifade eden Özçınar, "Yerel yönetimlerimizin ve merkezi hükümetimizin çalışmaları devam ediyor. Bu zorlu mücadelede belediyeler olarak merkezi hükümetin yanımızda olmasını arzuladık. Belediyelerimiz kendi bütçe ve olanaklarıyla görevini devam ettiriyor. Yerel gelirlerimizle yaşıyor durumdayız. Belediyelerimizin öz gelirlerindeki düşüş nedeniyle oldukça sıkıntılı bir sürecin içinde bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Özçınar, pandemi sürecinde belediyelerin ayakta kalması için tedbirlere ihtiyaç duyduklarını aktararak, "Yerel yönetimler olarak biz bunu başarırsak bu süreci belli bir noktaya taşımış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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