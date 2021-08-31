Türkiye ve İngiltere, Romanya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi
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Türkiye ve İngiltere, Romanya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Türkiye ve İngiltere, Romanya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi Türk Hava Kuvvetleri ile İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar Romanya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

- Türkiye ve İngiltere, Romanya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi

BÜKREŞ - Türk Hava Kuvvetleri ile İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar Romanya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı F-16, CN-235, E7-T AWACS ve KC-135R tipi askeri uçaklar ile İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter tipi savaş uçakları Romanya semalarında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Türkiye ve İngiltere, Romanya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi
Türkiye ve İngiltere, Romanya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi
Türkiye ve İngiltere, Romanya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi
Türkiye ve İngiltere, Romanya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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