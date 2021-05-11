Türkiye ve Azerbaycan öğrencileri etwinning projesinde buluştu
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Türkiye ve Azerbaycan öğrencileri etwinning projesinde buluştu

Türkiye ve Azerbaycan öğrencileri etwinning projesinde buluştu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTEK Bilge Kağan Ortaokulu, Düğer Şehit Polis Mustafa Kılıç Ortaokulu ve Khazar University World School öğrencileri, MEB tarafından desteklenen eTwinning projesinde bir araya geldi.

İSTEK Bilge Kağan Ortaokulu, Düğer Şehit Polis Mustafa Kılıç Ortaokulu ve Khazar University World School öğrencileri, MEB tarafından desteklenen eTwinning projesinde bir araya geldi. Öğrenciler ortak bir tema çerçevesinde birlikte bir hikaye yazdı.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) desteklediği eTwinning platformunda Türkiye ve Azerbaycan'dan bir araya gelen öğretmenler ikili öğrenci grupları oluşturdu. Belirlenen temalar doğrultusunda hikayenin ilk bölümünü Türk öğrenciler, ikinci bölümünü ise Azerbaycanlı öğrenciler yazdı. Proje, öğrencilerin farklı kültürlere dair bilgi ve deneyimleri öğrenmelerine, hayal güçlerini ve yazma becerilerini geliştirerek özgün edebiyat eserlerini ekip çalışması halinde ortaya koymalarına imkan sağlamayı amaçlıyor. Projenin sonunda ortaya konulacak olan eserlerin e-kitap olarak yayınlanacağı ve hikaye kitabı olarak basılacağı belirtildi.

Proje kapsamında, Furkan Turan, Hakan Özay, Esma Omacan, Tuğba Akgün (İSTEK Bilge Kağan Ortaokulu), Ebru Bülbül (Düğer Şehit Polis Mustafa Kılıç Ortaokulu), Konul Kazimova, Jahan Nasirova, Narmin Jahangirova (Khazar University World School) yer alacağı kaydedildi. Yapılan açıklamada, "30 öğrencinin yer aldığı projede öğrenciler, özgün eserler ortaya koyabilmeleri, grup çalışması halinde yazma yeteneklerini sergileyebilmeleri ve özgüven kazanmalarının yanı sıra, web-2 araçlarını aktif olarak kullanmayı ve kardeşlik, hoşgörü, dayanışma, sevgi, dürüstlük, yardımlaşma, saygı, duyarlılık, empati gibi değerlerimizi de öğrenme fırsatı bulacaklar" bilgilerine yer verildi.

KÜLTÜREL FARKINDALIKLARI ÖĞRENME İMKANI BULACAKLAR

"İki Ülke Bir Hikaye" projesi sürecinde yapılmakta olan öğrenci webinarlarla öğrenciler arasındaki etkileşimin en üst noktalara taşınması amaçlanıyor. 2021 ocak ayında başlayıp 2021 haziran ayında sona erecek olan projede İstanbul, Burdur ve kardeş ülke Azerbaycan'daki öğrencilerin yeni arkadaşlıklar edinmekle beraber kültürel farkındalıkları da öğrenme imkanı bulacakları belirtildi. Proje kapsamında öğrencilere,  Almıla Aydın, Hamlet İsakhanlı, Hüsnan Şeker, Günel Eminova, Metin Özdamarlar ve Süleyman Bulut gibi yazarların rehberlik edeceği duyuruldu.

Proje katılımcılarından İSTEK Bilge Kağan Ortaokulu Müdürü Abdülkadir Ün, "eTwinning'in ve bu çalışmanın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerin ve okulların bu tür çalışmalara katılmaları konusunda teşvik edilmeleri ve eTwinning'in sunduğu kültürel aktarım ve eğitim fırsatlarını kaçırmamaları gerektiğini düşünüyoruz. eTwinning, küçük adımlarla büyük başarılara ulaşabilmenin kapılarını aralayan, kendini geliştirmek ve eğitimdeki yenilikleri keşfetmek isteyen herkes için fırsatların yer aldığı büyük bir dünyadır" dedi.


Türkiye ve Azerbaycan öğrencileri etwinning projesinde buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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