Türkiye ve Azerbaycan'dan gözdağı! Savaş sahnelerini aratmayan tatbikat Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde, iki ülke silahlı kuvvetleri ortak tatbikat gerçekleştirdi. Gerçek savaş sahnelerini aratmayan tatbikatta temsili düşman hedefleri havadan ve karadan vuruldu.

Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Nahçıvan'da gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatta temsili düşman hedefleri kara ve havadan vuruldu.

GERÇEK SAVAŞ SAHNELERİNİ ARATMADI

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla yapılan tatbikatta yerine getirilen görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı.

TEMSİLİ DÜŞMAN HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ



Tatbikatta 2 bin 600 asker, 200 tank ve zırhlı araç, 180 füze sistemi, top ve havan topu ile 18 helikopter ve uçak, 30'dan fazla hava savunma sistemi yer aldı. Tatbikat, temsili düşmanın keşif ve sabotaj gruplarının etkisiz hale getirilmesi ile başladı. Sabotaj ve provokasyonlara yanıt olarak düşmanın temsili hedefleri füze ve top atışlarıyla imha edildi, ardından birlikler karşı taarruz başlattı.

BELİRLİ BÖLGELERE HAVADAN İNDİRME YAPILDI

Türk ve Azerbaycan birlikleri taarruzla temsili düşman mevzilerini ele geçirdi, düşmanın ateş noktaları ve zırhlı araçları imha edildi. Tatbikat kapsamında düşmana ait insansız hava araçları etkisiz hale getirildi, rezerv güçlerine havadan saldırı düzenlendi. Özel birliklerin de katıldığı tatbikatta belirli bölgelere havandan indirme yapıldı.

TATBİKATIN SONUNDA MEST EDEN GÖRSEL ŞOV

Savaş uçaklarının farklı görevler icra ettiği tatbikatın sonunda helikopterler Türk ve Azerbaycan bayrakları açarak uçuş gerçekleştirdi. Tatbikatı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Vasif Talıbov ile Türkiye'den 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay da izledi.

Kaynak: AA