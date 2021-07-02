Türkiye Twitter'da En Çok Bu Oyunu ve E-Spor Takımını Konuştu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter, e-spor ve oyun sektörlerinin 2021'in ilk yarısındaki yansıma raporunu yayınladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter, e-spor ve oyun sektörlerinin 2021'in ilk yarısındaki yansıma raporunu yayınladı. Verilere baktığımızda, Türkiye'de en fazla konuşulan e-spor takımının 1907 Fenerbahçe olduğunu görüyoruz.

Aynı dönemde ülkemizde en çok konuşulan oyun ise fenomen Battle Royale yapımı olurken, onun hemen arkasından Genshin Impact ve VALORANT geliyor. Oyunlar hakkında atılan tweet'lerin her geçen yıl artmasında, yeni oyun duyuruları ve önemli e-spor etkinliklerinin Twitter üzerinden gerçekleşmesinin etkisi oldukça büyük.

Call of Duty League ve VALORANT Şampiyonlar Turu gibi E-spor ligleri, ve Summer Game Fest gibi küresel oyun etkinliklerinin de ivmesiyle, oyun ilgili atılan tweetlerde yıllık bazda geçen yıla yüzde 18 oranında bir artış var.

Dünyaya baktığımızda hakkında en çok tweet atılan video oyununun Genshin Impact olduğu görülüyor. Onun hemen arkasından ise ücretsiz Battle Royale oyunu Apex Legends ve Ensemble Stars! geliyor. 250 milyonu aşkın kayıtlı oyuncuya ev sahipliği yapan yedinci sırada bulunurken, tüm zamanların en çok satan oyunu ise 10'uncu basamakta yer alıyor.

Türkiye'de Twitter'da En Çok Konuşulan 10 Oyun

PUBG

Genshin Impact

VALORANT

Counter-Strike

Grand Theft Auto

League of Legends

FIFA

Minecraft

Fortnite

Among Us

Türkiye'de En Çok Konuşulan E-Spor Takımları

1907 Fenerbahçe

MAD Lions

FNATIC

G2 Esports

Gambit

Cloud9

Astralis

BIG

Schalke 04 Esports

Guild Esports

Dünyada Hakkında En Çok Tweet Atılan Oyunlar

Genshin Impact

Apex Legends

Ensemble Stars!

Final Fantasy

Animal Crossing

Knives Out

Fortnite

Monster Hunter

Fate/Grand Order

Minecraft

Kaynak: Turkmmo