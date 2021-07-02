Türkiye Twitter'da En Çok Bu Oyunu ve E-Spor Takımını Konuştu
Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter, e-spor ve oyun sektörlerinin 2021'in ilk yarısındaki yansıma raporunu yayınladı.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter, e-spor ve oyun sektörlerinin 2021'in ilk yarısındaki yansıma raporunu yayınladı. Verilere baktığımızda, Türkiye'de en fazla konuşulan e-spor takımının 1907 Fenerbahçe olduğunu görüyoruz.
Aynı dönemde ülkemizde en çok konuşulan oyun ise fenomen Battle Royale yapımı olurken, onun hemen arkasından Genshin Impact ve VALORANT geliyor. Oyunlar hakkında atılan tweet'lerin her geçen yıl artmasında, yeni oyun duyuruları ve önemli e-spor etkinliklerinin Twitter üzerinden gerçekleşmesinin etkisi oldukça büyük.
Call of Duty League ve VALORANT Şampiyonlar Turu gibi E-spor ligleri, ve Summer Game Fest gibi küresel oyun etkinliklerinin de ivmesiyle, oyun ilgili atılan tweetlerde yıllık bazda geçen yıla yüzde 18 oranında bir artış var.
Dünyaya baktığımızda hakkında en çok tweet atılan video oyununun Genshin Impact olduğu görülüyor. Onun hemen arkasından ise ücretsiz Battle Royale oyunu Apex Legends ve Ensemble Stars! geliyor. 250 milyonu aşkın kayıtlı oyuncuya ev sahipliği yapan yedinci sırada bulunurken, tüm zamanların en çok satan oyunu ise 10'uncu basamakta yer alıyor.
Türkiye'de Twitter'da En Çok Konuşulan 10 Oyun
PUBG
Genshin Impact
VALORANT
Counter-Strike
Grand Theft Auto
League of Legends
FIFA
Minecraft
Fortnite
Among Us
Türkiye'de En Çok Konuşulan E-Spor Takımları
1907 Fenerbahçe
MAD Lions
FNATIC
G2 Esports
Gambit
Cloud9
Astralis
BIG
Schalke 04 Esports
Guild Esports
Dünyada Hakkında En Çok Tweet Atılan Oyunlar
Genshin Impact
Apex Legends
Ensemble Stars!
Final Fantasy
Animal Crossing
Knives Out
Fortnite
Monster Hunter
Fate/Grand Order
Minecraft
Kaynak: Turkmmo