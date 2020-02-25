Türkiye, turizmde yeni koronavirüsün etkilerini azaltmak için pazar çeşitliliğini artıracak

25.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:20

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ülke turizminin dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en az seviyede etkilenmesi için çalışma yaptıklarını belirterek, "Coğrafi sorunların yanında global sorunlar da var. Dünyanın başındaki en büyük tehlikelerden biri turizm açısından da dünyadaki turist ve yolcu trafiği açısından da koronavirüs. Bu virüsten en az seviyede etkilenmek için pazar çeşitliliği yaratmamız gerekiyor." dedi.

Ersoy, dünyada Çin'den sonra İran, İtalya ve Irak gibi ülkelerde görülen "Kovid-19" salgınının Türkiye başta olmak üzere, turizm sektörüne etkilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin turizm açısından jeopolitik önemine değinen Ersoy, "100 yıllardır bu coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyanın geçmişte, günümüzde ve gelecekte her zaman kendine özgü sorunları olabiliyor. Bu sorunlarla baş etmenin en önemli yolu da pazar çeşitliliği yaratmak, sektörü bu sorunlara karşı daha dayanıklı hale getirmek." diye konuştu.

Bu bağlamda geçen yıl Turizm Geliştirme Ajansı kurduklarını anlatan Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Turizm Geliştirme Ajansının asli görevi turizmi 81 ile yaymak ve bu 81 ilin turizm potansiyelini ön plana çıkarırken buraya ilgi duyacak pazarların da çeşitliliğini artırmak. Açıkçası 2019 sonu ve 2020 başı itibarıyla yaşadığımız birçok sorun da bunun gerekliliğini ortaya koyuyor. Geçen sene sonu Thomas Cook krizi yaşanmıştı. Dünyanın en büyük tur operatörlerinden biri iflasını açıklamıştı. Turizm Geliştirme Ajansının desteğiyle ve yoğun tanıtım kampanyalarıyla 2020 itibarıyla Türkiye krizden hiç etkilenmeden geçmeyi başardı. Şimdi turizmde coğrafi sorunların yanında global sorunlar da var. Dünyanın başındaki en büyük tehlikelerden biri turizm açısından da dünyadaki turist ve yolcu trafiği açısından da koronavirüs. Bu virüsten en az seviyede etkilenmek için pazar çeşitliliği yaratmamız gerekiyor."

"Mevcut pazarın turizminin ayakta kalmasını desteklemeliyiz"

Koronavirüsün turizm pazarlarına etkilerine işaret eden Ersoy, "Başta Asya pazarı olmak üzere belli pazarlarda sıkıntı var. Son zamanlarda maalesef İran'da da bu sıkıntı görülmeye başladı. O yüzden turizm bölgelerimizin sınırlı sayıda pazarlara bağlı kalmasını engellememiz gerekiyor. Bazen mecburiyetten uçuş ve yolcu trafiğini sınır kapılarında belli sürelerde kapatmalara gitmek zorunda kalabiliyorsunuz. O zaman da başka pazarlardan yolcu alıp mevcut pazarın turizminin ayakta kalmasını desteklemeniz gerekiyor." diye konuştu.

Ersoy, Doğu Ekspresi ile Erzurum'dan Kars'a kadar yolculuk yaptığını ifade ederek, bu yolculuğu turizm çeşitliliğine katkı sağlamak, ürün ve pazar alanında yapılacakları yerinde görebilmek için düzenlediklerini aktardı.

Turizm eylem planını aşama aşama devreye aldıklarını belirten Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Çin diye bakmıyoruz duruma, Çin'den uçuşlar durdu ama Asya'dan gelen turistler diye bakıyoruz. İlk eylem planımızda Asya'dan gelen turistleri ikame edebilmek için onların ağırlıklı olarak ziyaret ettikleri yerlere bakıyoruz. Genelde İstanbul'a iniş yapıyorlar. İstanbul üzerinden de Kuzey Ege, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya doğru tarihi ve ören yerleri ağırlıklı kültürel seyahatler gerçekleştiriyorlar. Bu bağlamda biz yurt dışındaki tanıtımlarda hem İstanbul'u hem de kültürel yerlerimizi tanıtan yerlere ağırlık vermiş, o tarz filmler çekmiştik. Diğer pazarlardan yolcu alabilmek için o filmlere ağırlık vermeye başladık."

"6 Avrupa ülkesine uygulanan vizeleri kaldırdık"

Bakan Ersoy, geçen hafta ikinci eylem planının devreye girdiğini vurgulayarak, "6 Avrupa ülkesine uygulanan vizeleri kaldırdık. İngiltere, Hollanda, Belçika, Avusturya, İspanya ve Polonya. Oradan da rezervasyonlarda ciddi bir artışı öngörüyoruz. Vize muafiyeti ile normal büyümeye ilave olarak ilk yıl için yüzde 5-7, ikinci yıl için yüzde 12-15 civarında bir artış olacağını öngörüyoruz." dedi.

"Koronavirüs salgınını izlemeye devam ediyoruz"

"Kovid 19" salgınına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktaran Ersoy, "Koronavirüs salgınını izlemeye devam ediyoruz. Gelişmelere göre biz de üçüncü ve dördüncü eylem planlarımızı devreye alacağız. Şu anda iki tanesini devreye aldık. İnşallah turizmdeki kayıpların yerini dolduracağız. Şubat ve mart istatistiklerinde bir sıkıntı yaşanabilir. Ocak ayı çok başarılı açıklandı. Turist sayısında geçen seneye kıyasla yüzde 16'nın üzerinde artış var. Turist sayısı olarak koronavirüsün başlamasıyla şubat ve mart ayında bir sıkıntı yaşanabilir ama nisan itibarıyla toparlar, bunu herkes bilsin." diye konuştu.

Ersoy, özellikle diğer bölgelerden gelen turistlerin devreye girmesiyle durumu toparlayacaklarına işaret ederek, "Bu seneki hedefimiz 58 milyon turist, inşallah o hedefi aksatmadan kapatacağız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA