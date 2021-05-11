Türkiye tek yürek oldu, İsrail'in zulmüne uğrayan Filistin'e destek için sokaklara döküldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye tek yürek oldu, İsrail'in zulmüne uğrayan Filistin'e destek için sokaklara döküldü

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

Ülkemizin birçok ilinde vatandaşlar, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarına tepki göstermek ve Filistin halkına destek vermek için sokaklara döküldü. Sivil toplum örgütlerinin de katıldığı eylemlerde kimi zaman basın bildirisi yapılırken, kimi zaman da uzun konvoylar oluşturuldu.

İsrail'in Kudüs'e karşı yapmış olduğu saldırıların ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Kudüslü Müslümanlara karşı sergilenen saldırgan tutum ülkemizde de büyük tepki çekmeye devam ediyor.

İNSANLIK DIŞI SALDIRILARA TEPKİ

Dün gece birçok ilimizde sokağa dökülen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrağı ve Filistin bayrağı ile İsrail'in insanlık dışı saldırılarına tepki gösterdi.

İşte dün geceden görüntüler;

Sosyal medya üzerinden sözleşip bir araya gelen Merzifon halkı, maskesini takıp, aracını aldı ve konvoya katıldı. 1000'den fazla aracın oluşturduğu konvoy, Lise Caddesi'nde bir araya geldi. Saat 21.30'da harekete geçen konvoy, Taşdan Sönmez Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ni geçti.

Türkiye tek yürek oldu, Filistin'e destek için sokaklara döküldü

Ankara'da İSE Memur-Sen İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclis bir araya gelen sendika üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar eşliğinde Filistinlilere yapılan saldırıları kınadı.

Türkiye tek yürek oldu, Filistin'e destek için sokaklara döküldü

''HER MÜSLÜMAN BİR KOVA SU DÖKSE İSRAİL'İ SEL ALIR''

Gümüşhane'de sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını düzenledikleri konvoy ile protesto etti.

Türkiye tek yürek oldu, Filistin'e destek için sokaklara döküldü
Türkiye tek yürek oldu, Filistin'e destek için sokaklara döküldü

Rize'nin İslampaşa Mahallesi'nde toplanan vatandaşlar ve STK temsilcileri, araçları ile konvoy yaparak 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na kornalar eşliğinde geldi.

Türkiye tek yürek oldu, Filistin'e destek için sokaklara döküldü

İSTANBUL'DA KONSOLOSLUK ÖNÜNDE TOPLANILDI

İstanbul'da da İsrail Konsolosluğu önünde Mescid-i Aksa eylemi İstanbul'da vatandaşlar, İsrail Konsolosluğu önünde Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı protesto etti.

Türkiye tek yürek oldu, Filistin'e destek için sokaklara döküldü

Erzincan'da belediye önünde bir araya gelen grup slogan atarak, Filistin'de yaşananları kınadı.

Türkiye tek yürek oldu, Filistin'e destek için sokaklara döküldü

TÜRK VE FİLİSTİN BAYRAKLI DALGALANDI

İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları Çorum'da protesto edildi. Hürriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla basın açıklaması ve araç konvoyuyla Müslümanlara yapılan saldırıları kınadı.

Türkiye tek yürek oldu, Filistin'e destek için sokaklara döküldü

Ağrı'da toplanan Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, Mescid-i Aksa'da Filistinlere saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etti.

Türkiye tek yürek oldu, Filistin'e destek için sokaklara döküldü

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) öncülüğünde, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto amacıyla yüzlerce araçlık konvoy düzenlendi.

Türkiye tek yürek oldu, Filistin'e destek için sokaklara döküldü
Türkiye tek yürek oldu, İsrail'in zulmüne uğrayan Filistin'e destek için sokaklara döküldü
Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur'
Dışişleri Bakanlığı: "İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını değerlendirdi Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını değerlendirdi Açıklaması
Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Ebru Yaşar Pınar Altuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Serdar Aziz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye tek yürek oldu, İsrail'in zulmüne uğrayan Filistin'e destek için sokaklara döküldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 12:53:30. #1.15#

title