Türkiye tek yürek oldu, İsrail'in zulmüne uğrayan Filistin'e destek için sokaklara döküldü

Ülkemizin birçok ilinde vatandaşlar, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarına tepki göstermek ve Filistin halkına destek vermek için sokaklara döküldü. Sivil toplum örgütlerinin de katıldığı eylemlerde kimi zaman basın bildirisi yapılırken, kimi zaman da uzun konvoylar oluşturuldu.

İsrail'in Kudüs'e karşı yapmış olduğu saldırıların ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Kudüslü Müslümanlara karşı sergilenen saldırgan tutum ülkemizde de büyük tepki çekmeye devam ediyor.

İNSANLIK DIŞI SALDIRILARA TEPKİ

Dün gece birçok ilimizde sokağa dökülen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrağı ve Filistin bayrağı ile İsrail'in insanlık dışı saldırılarına tepki gösterdi.

İşte dün geceden görüntüler;

Sosyal medya üzerinden sözleşip bir araya gelen Merzifon halkı, maskesini takıp, aracını aldı ve konvoya katıldı. 1000'den fazla aracın oluşturduğu konvoy, Lise Caddesi'nde bir araya geldi. Saat 21.30'da harekete geçen konvoy, Taşdan Sönmez Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ni geçti.

Ankara'da İSE Memur-Sen İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclis bir araya gelen sendika üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar eşliğinde Filistinlilere yapılan saldırıları kınadı.

''HER MÜSLÜMAN BİR KOVA SU DÖKSE İSRAİL'İ SEL ALIR''

Gümüşhane'de sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını düzenledikleri konvoy ile protesto etti.

Rize'nin İslampaşa Mahallesi'nde toplanan vatandaşlar ve STK temsilcileri, araçları ile konvoy yaparak 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na kornalar eşliğinde geldi.

İSTANBUL'DA KONSOLOSLUK ÖNÜNDE TOPLANILDI

İstanbul'da da İsrail Konsolosluğu önünde Mescid-i Aksa eylemi İstanbul'da vatandaşlar, İsrail Konsolosluğu önünde Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı protesto etti.

Erzincan'da belediye önünde bir araya gelen grup slogan atarak, Filistin'de yaşananları kınadı.

TÜRK VE FİLİSTİN BAYRAKLI DALGALANDI

İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları Çorum'da protesto edildi. Hürriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla basın açıklaması ve araç konvoyuyla Müslümanlara yapılan saldırıları kınadı.

Ağrı'da toplanan Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, Mescid-i Aksa'da Filistinlere saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etti.

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) öncülüğünde, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto amacıyla yüzlerce araçlık konvoy düzenlendi.