Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya'yı geçerek 4. oldu
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Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İspanya, Türkiye, Güncel

Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya'yı geçerek 4. oldu

Dünyada 200'den fazla ülkeye yayılan koronavirüsle ilgili verilerin paylaşıldığı Worldometers'a göre Türkiye 4117 yeni hastayla, vaka sayısı artışında ABD, İngiltere ve İspanya'nın ardından 4. sırada yer aldı. Düşme eğilimini sürdüren İtalya ise 3.836 artışla 5. sırada yer aldı.

08.04.2020 20:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:18

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 87 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 812'ye yükseldi. 24 bin 900 ile en yüksek test sayısına ulaşılırken, 4 bin 117 kişiye daha tanı konuldu. Böylelikle vaka sayısı 38 bin 226'ya yükseldi.

"HASTA SAYIMIZDAKİ ARTIŞ DÜŞME EĞİLİMİNDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatin verilerini paylaşarak ''Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı'' açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE GÜNLÜK VAKA SAYISINDA 4. SIRAYA ÇIKTI

Worldometers verilerine göre Türkiye, vaka sayısı artışında ABD, İngiltere ve İspanya'nın ardından 4. sırada yer aldı. Düşme eğilimini sürdüren İtalya ise 3.836 artışla 5. sırada yer aldı. Son 24 saatte ABD'de 17 bin 668 vaka, İngiltere'de 5 bin 491 vaka, İspanya'da 4 bin 748 vaka, Türkiye'de ise 4 bin 117 vaka görüldü.

Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya'yı geçerek 4. oldu

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Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya'yı geçerek 4. oldu

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