Türkiye Sivil Toplum İnisiyatif Merkezi faaliyetlerine başladı
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Türkiye Sivil Toplum İnisiyatif Merkezi faaliyetlerine başladı

Türkiye Sivil Toplum İnisiyatif Merkezi faaliyetlerine başladı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Türkiye Sivil Toplum İnisiyatif Merkezi (TUSİM) kuruluşunu tamamlayarak, faaliyetlerine başladı.

Türkiye Sivil Toplum İnisiyatif Merkezi (TUSİM) kuruluşunu tamamlayarak, faaliyetlerine başladı.

Genel merkezi İstanbul'da olan TUSİM Başkanı Mustafa Alpay, alanında uzman kişilerden oluşan komisyonlar aracılığıyla hazırlanacak yazılı ve görsel yayınların kamuoyu ile paylaşılması aracılığı ile Türkiye'de yaşanan toplumsal sorunların çözümüne tarafsız ve genç bir bakış açısıyla katkı sağlayacaklarını belirtti.

Aynı zamanda TUSİM'in toplumsal sorunların çözüme kavuşturulması noktasında sivil inisiyatif alarak çözümün öncüsü ve bir parçası olmayı ana hedef olarak belirlediğini aktaran Alpay, "Bu hedef kapsamında merkezimiz, alanında otorite kabul edilip toplumsal sorunlara farklı perspektiflerden yaklaşan katılımcılarla görüşmeler gerçekleştirerek, çözüme ilişkin önerisini geniş bir yelpazede değerlendirdikten sonra kamuoyunun bilgisine sunacaktır. TUSİM'in kurucuları olarak sorunların değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin üretilmesi aşamalarında, pergelin sivri ucunun kamu menfaatinden başka herhangi bir yöne kaydırılmayacağını kamuoyuna bildiririz." ifadelerini kullandı.

Alpay, TUSİM olarak ülkenin dört bir noktasında faaliyet yürüttüklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"TUSİM tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zayıflayan toplumsal uzlaşı kültürünü yeniden güçlendirmek, toplumsal sorunların çözüme kavuşturulması adına kamuoyunda yer alan farklı düşünce ve fikirleri 'kamu menfaati' çatısı altında birleştirmek ve söz konusu sorunların çözümünde inisiyatif almak amacıyla 30 kurucu üye ile bu yıl çalışmalara başlamıştır. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan nitelikli üyeleri sayesinde toplumun geniş bir kesimine ulaşmayı başaran TUSİM, çalışmalarına aralıksız devam ederek, sorunlar karşısında inisiyatif almayı sürdürmektedir. Yapacağımız çalışmaların, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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