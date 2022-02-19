"Türkiye Sevdalıları Türkçe Öğreniyor "grubu Beypazarı'nı gezdi

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - "Türkiye Sevdalıları Türkçe öğreniyor" projesi kapsamında Ankara'ya gelen yabancı uyruklu öğrenciler Beypazarı'nı gezdi.

Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği (TÜGED) Başkanı İbrahim Erdoğan, ilçe gezisinde yaptığı konuşmada, proje kapsamındaki yabancı uyrukluların Türkçe'yi öğretmeye çalıştıklarını söyledi.

Yabancı öğrencilere Türkçe konuşmalarını geliştirmeleri kapsamında eğitimler verdiklerini anlatan Erdoğan "Bu öğrencileri aynı zamanda sınavlara hazırlanmasını sağlıyoruz. Kültürel değerlerimizin tanıtılması içinde eğitimler veriliyor. Bu anlamda da bugün başkentin turizm ve tarihi değerleriyle öne çıkan ilçesi Beypazarı'na geldik ve burada çeşitli alanlara ziyaretlerimiz oluyor." diye konuştu.

Beypazarı'na gelen öğrenciler, İnözü Vadisi, Hıdırlık Tepesi, cam teras ve müzeyi ziyaret etti.