Türkiye Şampiyonluğu'nda çifte zafer Deniz Yıldızları'nın
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Türkiye Şampiyonluğu'nda çifte zafer Deniz Yıldızları'nın

Türkiye Şampiyonluğu'nda çifte zafer Deniz Yıldızları'nın
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda kadın ve erkeklerde Deniz Yıldızları Spor Kulübü Türkiye Şampiyonu oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda 2-5 Eylül tarihlerinde yapılan Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda, 4 günde gerçekleştirilen 345 müsabakanın ardından Türkiye Şampiyonluğu'nu kadınlar ve erkelerde Deniz Yıldızları Spor Kulübü kazandı. 23 spor kulübünden 12 kadın, 20 erkek takımının katıldığı şampiyonada, kadınlarda Türkiye ikincisi Bilimsel Yüzme Eğitim Spor Kulübü olurken, üçüncü Buz Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü oldu. Erkeklerde de birincilik kürsüsüne çıkan Deniz Yıldızları Spor Kulübü'nün ardından Türkiye ikincisi ODTÜ Spor Kulübü, Türkiye üçüncüsü ise Olimpik Yüzme Spor Kulübü oldu.

Madalyaların verildiği ödül ve kapanış törenine, Kocaeli Belediyesi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Kocaeli Spor Hizmetleri Müdürü Ziya Ülhak Sarigül, Kocaeli Spor İl Müdürü Şube Müdürü Engin Yaşar, Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, TSSF Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Arslan, TSSF Genel Sekreteri Hakan Aktaç ve TSSF Kocaeli İl Temsilcisi Celal Kavaz katıldı.

TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen yaptığı açıklamada, "Türkiye Şampiyonu olan ve dereceye giren takımlarımızı gönülden kutluyorum. 4 günde yoğun ve zor müsabaka maratonu yaşadık. Şampiyonluk mücadelelerine katılan bütün takımlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız, Spor Genel Müdürlüğü'müz başta olmak üzere organizasyonda desteklerini esirgemeyen Kocaeli Valiliği, Kocaeli Belediyesi, Gençlik ve Spor il ve ilçe müdürlüklerimize ve organizasyon ekibimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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