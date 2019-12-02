Türkiye, sağlık turizminde Mısır'a açılıyor

02.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:33

Türkiye'nin, dünyanın önemli sağlık turizmi destinasyonlarından biri olmasını güçlendirecek önemli bir adım atan Sianji Hotels, Mısırlı Boulevard Tourism Development Company ile Wellness otel sözleşmesi imzaladı. Anlaşmayla birlikte aşamalı olarak hayata geçirilecek projenin ilk etabı için Mısır'a 20 milyon dolarlık sağlık turizmi yatırımı yapılacak.



İnşaat ve turizm sektöründe 33 yıllık tecrübeye sahip Sianji Hotels; Kızıldeniz'in yeni trend bölgesi Marsa Alam'da turizm imarlı 1 milyon metrekarelik araziye sahip Boulevard Tourism Development Company ile Wellness otel sözleşmesi imzaladı. Böylece Mısır'ın en ünlü turizm şirketlerinden Boulevard Tourism Development Company'nin sahibi Maged Shafik, Sianji Hotels'in yeni konseptinin ilk yabancı yatırımcısı oldu. Otel Sianji Wellbeing Resort Marsa Alam ismi ile hizmet verecek.



20 milyon dolarlık yatırım



İmzalanan anlaşma ile arazi üstünde Sianji markaları ile aşama aşama proje geliştirilecek. 2020 yılının ilk yarısında inşaata başlanıp 2021 yılının son çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan ilk etapta, Maldiv stili 120 villa, 3 bin metrekarelik SPA, 4 restoran yapılacak ve Sianji Wellbeing Resort olarak hizmet verecek. İlk etabın yatırım tutarının yaklaşık 20 milyon dolar mertebesinde olacağı projede, ikinci aşamada villa ve residence'lar, üçüncü aşamada 350-400 odalı Sianji Resort, sonrasında büyük bir Aqua Park ve golf sahası yapılacağı iletildi. Ayrıca, Turizm sektörüne hizmet verecek bir eğitim merkezi de faaliyete geçirilecek. İlk aşamadaki 120 villa ekolojik yapısı ve oksijen sirkülasyonu ile ahşap bungalov stilde sağlıklı doğal malzemelerle oluşturulacak.



"Turizm gücümüzü tüm dünyada göstermek istiyoruz"



Sianji Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır projenin detaylarını şu ifadelerle aktardı: "Türkiye'nin turizmdeki gücünü tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Türkiye'ye sağlıklı yaşam ve detoks turizmini kazandıran, Avrupa'nın En İyi Sağlıklı Yaşam ve Spa Merkezi, Avrupa'nın En İyi Resort'u dahil olmak üzere uluslararası alanda 27 farklı ödülün sahibi otelimiz, Dünya Lüks Spa Otelleri arasında da Türkiye'den ödüle layık görülen tek otel oldu. Otelimizdeki 33 yıllık turizm deneyimimizle sektörümüze işletmecilik misyonumuz altında da hizmet veriyoruz. Yatırımcılara yol göstermek, projelendirmeden, inşaatına ve inşaasına, pazarlamasından, konsept oluşturulmasına kadar planlı ve tam kontrollü bir iş birliği ve stratejik plan ile işletmecilik yapıyoruz. Bodrum'daki emsal projemiz Sianji Well-being Resort ile dünyaca tanınan 27 uluslararası ödülle de tescillenerek hizmet vermemiz yanında, Türkiye'nin sağlık üssü Bodrum Kadıkalesi bölgesinde wellbeing kültürünü oluşturduk. Global Wellness Institute'ın son rakamları da gösteriyor ki wellness dünyada 4,5 trilyon dolara ulaşan bir sektör. Wellness ekonomisi Türkiye için hala yeni bir Pazar, Sianji Hotels grubu olarak wellness/ wellbeing konseptini biz büyüttük ve şimdi Mısır ile birlikte dünyaya açılarak öncü gücümüzü burada da sektöre göstermek, ülke ekonomimize katma değer sağlamayı amaçlıyoruz."



"Sağlık sektörünün birçok alanında hizmet vereceğiz"



Boulevard Tourism Development Company'nin sahibi Maged Shafik yatırım kararı ile ilgili şu bilgileri verdi: "Türkiye'de kimya sektörü ile yakın iş birliğimiz var. Mısır'da kimya ve turizm sektörleri dışında elektrikli golf arabası ve elektrikli çok amaçlı çevreci küçük arabalar üretiyoruz. Mısır'da ciddi bir wellbeing işletmesi yok ve bu ihtiyacımızı Türkiye'den karşılıyoruz. Recai Bey ile de misafirlerimle tesisinde konaklarken tanıştık ve çok güçlü bir iş birliğinin temellerini attık. Sağlık turizmi bizim için yeni bir alan, yatırım için hem yurt dışı hem Türkiye'de farklı gruplarla da görüştük, burada Recai Çakır'ın 33 yıllık birikimi ve ekibinin know-how'una, müşterileri olarak edindiğimiz birebir deneyime dayalı bir karar aldık. 5 yıldır Sianji Well-being Resort'ün müşterisi olarak bir resort otelin farklı tüm hizmetlerini deneyimledik. Mısır'da wellness yaşam tarzını benimseyen önemli bir kitle var. Aynı zamanda ileri aşamalarda yapılacak alanlarımıza Sianji ile birlikte bir estetik merkezi de yapmayı planlıyoruz. Böylelikle niş sağlık sektöründe pek çok alanda birlikte hizmet vermeyi planlıyoruz. İlk aşama yatırımımız oda sayısı itibariyle de bir yetişkin oteli olarak hizmet verecek. Projemize Mısır dışında Türkiye ve Avrupa ülkelerinden Sianji Well-being Resort'un oluşturduğu konseptten dolayı fazlaca talep alacağımıza inanıyorum."



"Kısa sürede geri dönüşler aldık"



Sianji Büyüme Stratejileri Danışmanı Dr. Faik Öztunç da sağlık turizminin ve özellikle Well-Being, Welness, Detox hizmeti veren tesislerin Türkiye'de ve dünyada çok önem kazanacağını belirterek büyümelerini bu alanda ve gerçek anlamda dört yıldız hizmet verecek Sianji Stay & Go markasında yoğunlaştırdıklarını iletti. Gerçek dört yıldızlı otel konseptinin başta İstanbul olmak üzere Anadolu'daki kentlerin de büyük ihtiyacı diye belirtti. Öztunç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yatırımcı daha az maliyetle otelini en iyi hizmeti verecek tarzda inşa edecek ve müşteri de almadığı hizmetin bedelini ödemeyecek. Well-being tarzındaki bir otel, İstanbul'da mükemmel bir iş yapacaktır ve yatırımcılarla bu kapsamda iş birliğine hazırız. Nitekim her iki konseptteki otelin, geri dönüş süresi çok kısa oldu." - İSTANBUL

Kaynak: İHA