Türkiye-Rusya-İran Parlamento Diplomasisi Çözüme Katkı Sunabilir"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ali Necefi Hoşrudi, Türkiye, İran ve Rusya arasındaki parlamento diplomasisinin bölgesel sorunların çözümüne katkı sunabileceğini belirtti.

İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) konuşan Hoşrudi, Türkiye, Rusya ve İran arasında geçen hafta Moskova'da Meclis Dış Politika Komisyonu yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen üçlü toplantıyı değerlendirdi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın muhtelif alanlarda cumhurbaşkanları ve dışişleri bakanları düzeyinde diplomatik ilişkilere sahip olduğunu hatırlatan Hoşrudi, bu iş birliğinin parlamentolar arasında gelişmesinin de önemli olduğunu ifade etti.

Moskova'daki üçlü toplantının bu konudaki ilerlemenin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Hoşrudi, şunları kaydetti:

"Türkiye, Rusya ve İran arasındaki parlamento diplomasisi bölgesel sorunların çözülmesine katkı sunabilir. Moskova'daki üçlü toplantı bölgesel konularla ilgili gerçekleştirildi ve olumlu sonuçlar elde edildi. Türkiye, İran ve Rusya parlamentoları arasındaki iş birliği, çok özel ve önemli bir imkana sahip."

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe ve Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev'in katılımıyla 10 Nisan'da Moskova'da Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'da gerçekleştirilen üçlü toplantıda "Suriye krizi" görüşülmüştü.

Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy de söz konusu toplantıda, Suriye'nin barış sürecinin ve altyapısının düzeltilmesinin tartışıldığını söylemiş ve mültecilerin Suriye'ye dönmesiyle ilgili, ileride üç ülke parlamentolarının temsilcileriyle konferans düzenleyeceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA