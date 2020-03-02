Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa'nın en büyük Espor Arenası açıldı

02.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:20

Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyüğü olduğu ifade edilen oyun ve espor odaklı merkezi İstanbul'da açıldı.

Oyun tutkunlarının ve Türkiye'nin önde gelen espor oyuncularının katıldığı ininal Espor Arena, 42 Maslak'ta gerçekleştirilen törenle kapılarını açtı. Multinet Up'ın yeni nesil ödeme platformu markası ininal'ın ana sponsorluğunda hayata geçirilen ininal Espor Arena'nın, 3 bin 800 metrekarelik alanı ve bin 600 kişilik kapasitesiyle Avrupa ve Ortadoğu bölgesinin en büyük espor merkezi olduğu belirtildi. İninal Espor Arena'nın açılış konuşmalarını Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, ininal CEO'su Ömer Suner ve Bay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı yaptı. Açılışa 500'den fazla oyunsever ve Türkiye'nin en başarılı esporcuları, yayıncıları ve Youtuber'ları katıldı.

ALPER AVŞİN ÖZDEMİR: BAYRAĞIMIZI YURTDIŞINDA DALGALANDIRACAK YENİ KİTLELERİN OLUŞACAĞI BİR ALANDAYIZ

Türkiye E-spor Federasyonu Başkanı Alper Avşin Özdemir, yaşadığı gurur ve mutluluğu paylaştı. Özdemir Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Esporun geldiği noktayı çok güzel bir şekilde gösteren bir açılıştayız. Burada Avrupa'nın en büyük spor tesislerinden bir tanesi açılmış bulunuyor. Bizler de bunun parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Burada kalabalık bir kitleyle bir araya gelerek esporun geldiği noktayı gösteren ve bu manada yeni esporcuların yetişeceği, bayrağımızı yurtdışında gururla dalgalandıracak yeni kitlelerin oluşacağı bir alandayız. Bu anlamda hem şahsen hem federasyon olarak çok mutlu olduğumu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.ÖMER SUNER: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ESPOR ARENASINI AÇIYORUZÇok uzun bir süredir açılışa hazırlandıklarını ifade eden ininal Genel Müdürü Ömer Suner, "İki yıla yakın bir süredir bu açılışa hazırlanıyoruz ve büyük gün geldi. Bugün Türkiye'nin en büyük espor arenasını açıyoruz. Çok heyecanlıyız. Böyle büyük bir tesisi hayata geçirmek çok emek isteyen bir iş. Yaklaşık 3 bin 800 metrekareden bahsediyoruz. Bir ana sahne var ve 100 oyuncu bu sahnede aynı anda turnuva yapabiliyor ve bu ana sahneyi 600 kişi aynı anda izleyebiliyor. Tesis genel olarak 1600 kişiyi aynı anda ağırlayabiliyor. Böyle bir tesisi inşa etmek, tasarlamak ve hayata geçirmek çok zahmetli ve emek isteyen bir süreçti. Bugün sonuna geldik ve açılışımızı yapıyoruz. Bugün burada bazı konserler izleyeceğiz, canlı turnuvalar izleyeceğiz ve bir oturumumuz olacak. Türkiye'deki e sporu ve gelişmelerini konuşacağız" dedi."ESPOR, BİRÇOK BRANŞI GERİDE BIRAKTI"Esporun birçok branşını izleyici ve oynayıcı anlamında geçtiğini söyleyen Suner, "Çok uzun olmayan bir vadede de futbolun ve basketbolunda önüne geçerek aslında iletişim kitlesi olarak en büyük kitleye sahip olacağını görüyoruz. Bunu hem rakamlar söylüyor hem de izlenimlerimiz gösteriyor. Espor dediğimiz olay aslında bugün on tane oyundan oluşuyorsa, yarın elli, sonrasında yüz oyundan oluşacak. Doğurgan bir olay, devamlı yeni oyunlar çıkıyor. Eriştiği kitle artıyor, bu yüzden de çok hızlı büyüyor. Bu büyümeye de hep beraber tanık oluyoruz" dedi.

İSOPOWERR: "BURADA ÇOK BÜYÜK TURNUVALAR YAPACAĞIZ"Profesyonel futbolist-fifa oyuncusu ve Red Bull Sporcusu İsmail Can (İsopowerr) Yerinde ise bu tür arenaların kendileri için çok büyük bir motivasyon olduğunu belirtti. İsopowerr, "Yeni açılan bir arenadayız. Güzel bir arena oldu. Umarım daha büyük turnuvalar yapacağız burada. Zevkle mücadele ederim. Espor arenaların açılması Türkiye için güzel bir olay. O yüzden hepimiz çok mutluyuz" şeklinde konuştu.BİN 600 KİŞİYİ AŞKIN KAPASİTE: İNİNAL ESPOR ARENA3 bin 800 metrekarelik alanda, bin 600 kişiyi aşkın kapasiteye sahip ininal Espor Arena, aynı sahnede 100 oyuncu ile turnuva gerçekleştirme imkanı sunuyor. Oyuncuları, oyun firmalarını, yayıncıları, sosyal medya fenomenlerini ve markaları tek bir çatı altında toplayacak olan ininal Espor Arena, oyuncular ve içerik yaratıcıları için turnuvaları seyredebilecekleri ve katılabilecekleri bir platform oldu.

4K çözünürlüğünde ve 70 metrekare büyüklüğündeki LED ekran, yayın odası ve stüdyolar, takım ve hakem odaları, VIP Lounge, seminer ve toplantı odalarının yanı sıra yayıncı ve sosyal medya fenomenleri için özel ayrılmış alanları da olan ininal Espor Arena'da izleyiciler için kafe ve catering alanları, 120 m2'lik pop-up mağaza ve sergi alanları da bulunuyor. ininal Espor Arena, 80 oyun bilgisayarlı dev bir oyun merkezi ve markalar için ziyaretçilerle direkt temasa geçmelerini sağlayan 850 metrekarelik deneyim alanlarına da ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: DHA