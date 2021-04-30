Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü

Artvin'de ilerleyen yaşına rağmen her 10 Kasım'da Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelini ziyaret ederek saygı duruşunda bulunan 97 yaşındaki Erzade Yalçıntaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.