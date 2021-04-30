Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü
Artvin'de ilerleyen yaşına rağmen her 10 Kasım'da Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelini ziyaret ederek saygı duruşunda bulunan 97 yaşındaki Erzade Yalçıntaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Türkiye'nin, ilerleyen yaşına rağmen her 10 Kasım'da, 22 metre yüksekliği ile ülkede bulunan en büyük Atatürk heykelinin yer aldığı Atatepe'ye Türk bayrağı ile giderek saygı duruşunda bulunmasıyla tanıdığı Erzade Yalçıntaş'tan acı haber geldi.
KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını öğrenilen Yalçıntaş, bir süredir Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
97 yaşındaki Yalçıntaş'ın, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı