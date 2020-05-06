Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Derecik'te bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Derecik'te bulundu

Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Derecik'te bulundu
06.05.2020 12:00 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:02

Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Derecik'te bulundu Hakkari'nin Derecik ilçesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz bölgesinde habitatın uygun olduğu alanlarda dağılım gösteren Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanları olarak bilinen koca engerek yılanı bulundu.

Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Derecik'te bulundu

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz bölgesinde habitatın uygun olduğu alanlarda dağılım gösteren Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanları olarak bilinen koca engerek yılanı bulundu.

Irak'ın sınıf noktasında bulunan Derecik ilçesinin Anadağ köyü yakınların gezen Mehmet Taş, İnzar Tekin ve Mervan Dinç isimli gençler, arazide gördükleri yılan karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Hemen harekete geçen gençler, Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı olarak bilinen koca engereği sağ yakaladı. Görüntü ve fotoğraf çektiren gençler, daha sonra yılanı doğal ortamına bıraktı.

Koca engerek

Engerekgiller (Viperidae) familyasından bir engerek türü olan ve sırt bölgesinin rengi genel olarak grimsi kahverengi ve bu rengin tonlarında olan koca engerek (Vipera lebetina), sırt kısmının bazı yerlerinde birleşik koyumsu benekler de (bazen belirsiz) bulunuyor. Genel olarak fare gibi küçük kemiriciler, kertenkeleler, kuşlar, yılanlar ve çeşitli omurgasız hayvanlarla beslenen koca engerek, yemeden önce avını zehirleyerek öldürür. Hareketleri oldukça ağır olan bu hayvanlar, boyları 150 santimetreye kadar çıkabiliyor. Koca engerek; ovalarda, taşlık yerlerde, terk edilmiş evlerde, harabelerde, bahçelerde ve tarlalarda yaşıyor.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, gençlerin bulduğu yılanın çok zehirli bir tür olan koca engerek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Derecik'te bulundu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Haber
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haber
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haber
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7 Haber
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu Haber
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Polisin 'Niye dışarıdasınız?' sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz
Polisin "Niye dışarıdasınız?" sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
'Bir çay söyler misin?' dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
"Bir çay söyler misin?" dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı
Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden gençlerin polisten kaçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden gençlerin polisten kaçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum
Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu
Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli
Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız
Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında 'yeni normal' sürecinin 4 kuralını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Pınar Altuğ Gülben Ergen Gülşen Yüksel
Spor Falcao Neymar Caner Erkin Mert Hakan Yandaş Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Karar Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Derecik'te bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 12:54:05. #1.14#
title