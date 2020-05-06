Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
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Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü

Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
06.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:04

Hakkari'nin sınır köylerinden birinde üç genç, Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanları olarak bilinen koca engerek yılanı bulundu. Bir süre yılanı görüntüleyen gençler, daha sonra koca engereği araziye geri bıraktı.

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki bir köyde, 3 genç çocuk arazide yılan buldu. Yılanı görüntüledikten sonra tekrar araziye bırakan gençler, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar'ın açıklamasına göre Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanları olarak bilinen koca engerek yılanını gördü.

ÜLKENİN EN ÖLÜMCÜL YILANI

Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinin Anadağ köyü yakınların gezen Mehmet Taş, İnzar Tekin ve Mervan Dinç isimli gençler, arazide gördükleri yılan karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Hemen harekete geçen gençler, Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı olarak bilinen koca engereği sağ yakaladı. Görüntü ve fotoğraf çektiren gençler, daha sonra yılanı doğal ortamına bıraktı. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, gençlerin bulduğu yılanın çok zehirli bir tür olan koca engerek olduğunu söyledi.

YEMEDEN ÖNCE AVINI ZEHİRLİYOR

Engerekgiller (Viperidae) familyasından bir tür olan ve sırt bölgesinin rengi genel olarak grimsi kahverengi ve bu rengin tonlarında olan koca engerek (Vipera lebetina), sırt kısmının bazı yerlerinde birleşik koyumsu benekler de (bazen belirsiz) bulunuyor. Genel olarak fare gibi küçük kemiriciler, kertenkeleler, kuşlar, yılanlar ve çeşitli omurgasız hayvanlarla beslenen koca engerek, yemeden önce avını zehirleyerek öldürür. Hareketleri oldukça ağır olan bu hayvanlar, boyları 150 santimetreye kadar çıkabiliyor. Koca engerek; ovalarda, taşlık yerlerde, terk edilmiş evlerde, harabelerde, bahçelerde ve tarlalarda yaşıyor.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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